Una moneta da 1.200 dollari cade in una teiera dell’Esercito della Salvezza – NBC Chicago

La scorsa stagione, la sezione settentrionale e centrale dell’Illinois dell’Esercito della Salvezza ha ricevuto 10 monete d’oro.

Giovedì una moneta d’oro da 1.200 dollari è stata lasciata cadere in una teiera rossa appartenente all’Esercito della Salvezza nella periferia di Libertyville, rendendola la prima del suo genere in questa stagione.

La moneta d’oro era mezzo Krugerrand del Sud Africa ed è stata lasciata cadere in una teiera fuori Jewel-Osco, al 1300 di S. Milwaukee Ave., ha detto l’Esercito della Salvezza in una nota.

La campagna Red Kettle è iniziata il 10 novembre in più di 200 località in tutta Chicago. L’obiettivo della raccolta fondi natalizia dell’Esercito della Salvezza è di 18 milioni di dollari in questa stagione.

La donazione rimarrà locale e contribuirà a finanziare servizi di cibo e vestiario per le famiglie migranti a Waukegan e Libertyville.

“C’è un crescente bisogno di assistenza poiché sempre più famiglie immigrate vengono nella nostra zona in cerca di assistenza per l’affitto e buoni per l’abbigliamento, ed è qui che questo dono aiuterà”, ha detto in una nota il maggiore Dan Foundes, un ufficiale del corpo di Waukegan. L’esercito è finito.

“Questo sarà anche fondamentale per la fornitura della nostra dispensa. “Abbiamo dovuto ridurre la quantità che siamo stati in grado di offrire e speriamo che questo ci aiuti a continuare a fornire tali servizi.”

Nel 2019, una moneta d’oro del valore di quasi 2.000 dollari è stata lasciata cadere in una teiera a Tinley Park. La moneta è stata lasciata cadere in modo anonimo in una teiera fuori Jewel-Osco, 17117 S. Harlem Ave. La moneta d’oro Double Eagle da $ 123, $ 20 era avvolta in una custodia di plastica con una nota che diceva che era “Mint State Grade-60”.

Sempre nel 2019, una moneta “Gold Eagle” da 1 oncia del valore compreso tra $ 1.200 e $ 1.500 è stata lanciata presso Hobby Lobby a Crystal Lake.

Nel 2018, diverse monete d’oro del valore di migliaia di dollari furono gettate in teiere rosse nell’area di Chicago.