Uno sguardo più da vicino al Core di 14a generazione

Intel Corporation Ci mostra alcune diapositive su Lago di meteore – P e nodo operativo Intel 4, che sarà utilizzato dalla quattordicesima generazione di processori core. Intel ha dettagliato il proprio processo di produzione Intel 4 EUVil passo successivo per poter realizzare il suo piano per introdurre il mosaico 3D “Foveros” e il design dell’impilamento.

Intel Meteor Lake-P: dettagli mai visti prima del nodo Intel 4 EUV

in Twitter Le diapositive della prossima presentazione di Intel sono disponibili all’indirizzo Simposio IEEE VLSI 2022Pubblicato da Incorpora il tweet. Nel chipset puoi vedere la tecnologia Intel 4, che in realtà è a 7 nm. L’azienda ha deciso di nominare i suoi nodi in un altro modo per non fare un confronto diretto con AMD, che attualmente ha un vantaggio in termini di utilizzo dei nodi di processo. Questo è il motivo per cui un nodo Intel 7 è in realtà 10 nm e un nodo Intel 4 è 7 nm.

Quello che Intel sta dicendo qui è che stanno aspettando La velocità di clock è aumentata del 20% grazie a Intel 4mantiene sempre lo stesso consumo energetico.

lago di meteoriti Sarà la prima architettura consumer di Intel a utilizzare un design in mattoni ibridi. È stata rivelata un’immagine di silicio Meteor Lake-P con circa 6 core ad alte prestazioni e 8 core ad efficienza. Questa è una variante più potente rispetto ai core ad alte prestazioni e agli 8 core di efficienza.

La serie conterrà 4 tasselli di mosaico: Grafica, core di calcolo x86, SOC e I/O muoiono in un unico annidamento.

Quando inizierà la serie Meteor Lake? Non lo farà fino alla seconda metà del 2023. Inoltre debutterà con una nuova presa, che sarà LGA-1851. Vi terremo aggiornati con tutte le novità.