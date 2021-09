US Open 2021: Tsitsipas: “Sono entusiasta di affrontare l’Alcaraz, per essere una grande partita”

NStennista greco Stefanos Tsitsipas, terza testa di serie, che ieri mattina (ora spagnola) ha battuto il francese 6-3, 6-4, 6-7 (4), 6-0. Adrian Mannarino Per avanzare al terzo turno degli US Open, lode al giovane spagnolo Carlos Alcaraz, chi sarà il suo prossimo avversario.

“Ho visto i progressi che ha fatto finora in questa stagione, il che dimostra che è un giocatore di grande talento e che può fare molto”, ha detto Tsitsipas. Affrontare il custode per la prima volta. “Sii una bella sfida per me perché mi piace affrontare i migliori”.

Tsitsipas, che ancora una volta si è rifiutato di farmi provare ad approfittare delle regole dei periodi di riposo nell’uso della toilette, come Diversi giocatori sono stati accusati, tra cui il veterano Andy Murray e il tedesco Alexander ZverevHa detto che la sua unica preoccupazione è concentrarsi sul tennis.

“Se infrango una qualsiasi delle regole previste dall’ATP, sarò il primo ad ammetterlo e a sopportarne le conseguenze, ma non ho fatto nulla di disorganizzato, quindi Non capisco polemiche o giocatori che si dedicano a criticare gli altri miei compagni di squadra‘, denunci Tsitsipas.

Il tennista greco si è detto soddisfatto per come ha giocato il match contro Mannarino, anche se ha perso la concentrazione nel terzo set con il suo servizio.

“Penso che avesse il controllo, la mia strategia era buona nei primi due set, non ho fatto bene nel terzo, non ho fatto del mio meglio, ma poi l’ho finito molto positivamente, Con poco tempo in campo per risparmiare energie per la prossima partita“.

Medvedev, rivale di de Angar

Il duello Alcaraz-Tsitsipas non sarà l’unico grande evento spagnolo nel terzo turno degli US Open, da allora Pablo Angar affronterà solo Daniil Medvedev.

Medvedev, che ha raggiunto la finale nel 2019, ha mantenuto il suo buon momento di gioco sul cemento e ha battuto facilmente il tedesco Dominic Kupfer 6-4 6-1 6-2, raggiungendo per il quarto anno consecutivo il terzo turno dell’ultimo torneo del Grande Slam.

russo chi Ha registrato la sua 200esima vittoria in carriera sconfiggendo Richard Gasquet al primo turno., ha conquistato il suo quarto titolo ATP Masters 1000 a Toronto e ha raggiunto le semifinali a Cincinnati ad agosto prima di raggiungere l’Open.

“Ho fatto un ottimo lavoro, ho giocato un ottimo tennis”, ha detto Medvedev in una conferenza stampa. “Ci sono stati dei momenti difficili nella partita che ho saputo gestire bene e migliorare. Ad un certo punto, il suo livello è sceso un po’ e ne ha approfittato. Sono molto felice di aver finito in meno di due ore”.