vietare l’esportazione della propria tecnologia magnetica

24 aprile 2023, 15:00 – Aggiornato il 24 aprile 2023, 15:24

È tecnologia, ma anche e soprattutto – parafrasando slogan popolare Dalla Campagna del ’92 di Bill Clinton – Economia e una buona dose di geopolitica. La Cina sta valutando la possibilità di vietare l’esportazione di alcune tecnologie chiave di magneti in terre rare. La notizia le avanza Nikki E Rispondi a Reuters. E se finalmente si passa dalla sfera dei piani alla sfera della politica compiuta, complicherà un po’ di più il già misto Consiglio Mondiale. La Cina svolge un ruolo cruciale nella catena di approvvigionamento soggetti economiciche gli conferisce una risorsa preziosa di fronte alle restrizioni statunitensi che complicano il suo accesso alla tecnologia “Made in USA”.

Cosa apprezzi la Cina? Quale sarà la conseguenza della sua decisione?

Non con la mia tecnologia. Questo è, grosso modo, l’approccio che sarà sul tavolo di Pechino. Giornale Nikky conferma Il paese sta valutando la possibilità di vietare l’esportazione di alcune tecnologie utilizzate nella produzione di magneti in terre rare ad alte prestazioni. Motivazione: “sicurezza nazionale”.

Oltre al contesto specificato da angoscia Con Washington e la sua “guerra dei chip” – e l’enorme peso della Cina nella catena di approvvigionamento, la decisione sarà rilevante per una ragione fondamentale: l’utilizzo di questi stessi magneti nelle auto elettriche o nelle turbine eoliche, tra gli altri dispositivi, darebbe loro un ruolo di primo piano nella sia il settore tecnologico che E nel turno verde.

Revisione del catalogo dell’esportazione. Questa è la chiave. Le autorità cinesi stanno aggiornando il Catalogue of Prohibited and Restricted Export Technologies, un documento di valore strategico che comprende le risorse che devono essere sottoposte a controlli per varcare i confini del Paese. come è richiesto Notizie dal Giapponela bozza del catalogo rivisto ha aggiunto un divieto all’esportazione di tecnologie magnetiche ad alte prestazioni che utilizzano magneti neodimio E samario – cobalto.

Finanza asiatica Vai un po’ oltre Specifica che nel dicembre 2022, i funzionari dei ministeri cinesi del commercio e della tecnologia hanno annunciato un piano che include più di 40 emendamenti o aggiunte alla legge. Tra le disposizioni ci sarebbe “il divieto o la limitazione delle esportazioni di tecnologia delle leghe per la realizzazione di magneti ad alte prestazioni derivati ​​da terre rare”. Le modifiche potrebbero non richiedere molto tempo: potrebbero avere effetto quest’anno.

Sorpresa… a metà. Alla fine del 2022 il Ministero del Commercio Pubblica un avviso In rassegna, che ha già suscitato l’interesse – e lo scetticismo – del settore. a gennaio Bloomberg era avanti Che Pechino stava prendendo in considerazione l’inclusione di metodi correlati di produzione di pannelli solari nell’elenco, una mossa con la quale cercherà di proteggere la sua industria e la posizione di dominio che ha raggiunto. Negli ultimi anni, la Cina è riuscita a diventare un peso massimo negli impianti di energia rinnovabile. dentro e fuori i suoi confini.

perché è importante? Per due grandi motivi. Il primo è l’importanza dei magneti in terre rare, soprattutto in uno scenario tecnologico caratterizzato dalla decarbonizzazione. Sono utilizzati nei veicoli elettrici, nell’aviazione, nei telefoni cellulari… Il loro peso è abbastanza grande –Criticare Notizie dal GiapponeIl governo giapponese sta già guardando con ansia al potenziale impatto di un’interruzione della fornitura di magneti.

Non sarebbe la prima volta che Pechino afferma il proprio dominio sul mercato. Non è la prima volta che Tokyo ne soffre. È passato più di un decennio nel 2010La Cina ha già sospeso per due anni le esportazioni di acque sotterranee verso il Giappone come misura della pressione sulle tensioni sulle isole Senako.

Pechino sta giocando le sue carte. Questo è un altro motivo per cui è molto importante che la Cina consideri di limitare le sue esportazioni di tecnologia dei magneti delle terre rare. Lo stato non è un altro anello della sua catena di approvvigionamento. peso dominante.

Tre anni fa, un’attrice 60% prodotto da RE – elementi delle terre rare, per la loro abbreviazione in inglese – e il loro peso di lavorazione è maggiore. Come Spiega il ricercatore Andy Mock quarzoil gigante asiatico esiste “in ogni fase come monopolio o monopolio, rendendo molto difficile per altri paesi rompere in modo significativo la catena”.

Più dati su cui riflettere. Non sono le uniche percentuali a cui pensare. Si stima che l’impronta della Cina sia nel mercato globale dei magneti al neodimio 84%una partecipazione schiacciante ma comunque inferiore a quella ottenuta con i magneti in samario e cobalto, oltre il 90%.

L’Occidente sta cercando di allentare la presa della Cina sulla catena di approvvigionamento globale, ma se Pechino deciderà finalmente di limitare l’esportazione della sua tecnologia, il Giappone non sarà l’unico ad affrontare uno scenario disastroso: Lo stesso vale per gli Stati Uniti e l’Europa.

lo sfondo. Ci sarà un terzo fattore importante, oltre all’importanza dei magneti o al ruolo che la Cina svolge nella loro fornitura: il contesto. Se Pechino non è solo un attore, allora non lo è nemmeno il contesto. Le notizie che ha pubblicato bloomberg Anche Nike Sono intervenuti poco dopo che l’amministrazione Joe Biden ha inasprito le restrizioni sulla tecnologia “Make USA” che le aziende cinesi potevano scegliere. La decisione è stata presa mesi fa, ma il suo significato si estende oltre i confini degli Stati Uniti, raggiungendo player potenti come il produttore olandese ASML e continuando a uscire dai derivati ​​anche oggi, con altri paesi coinvolti, come il Giappone.

Con un tale background, è ancora meno sorprendente commento Da una fonte consultata da Nikei sui piani di Pechino: “È possibile che utilizzino elementi di terre rare come merce di scambio, poiché sono un punto debole per il Giappone e gli Stati Uniti”. La sua sfida sarà impedire all’Occidente di superare la Cina.

Foto di copertina: Dominic Fanny (Unsplash)

