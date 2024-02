'Vigor Chronicles: Isolation': adattarsi al freddo con l'ultimo aggiornamento del titolo sparatutto

Dirigenti senior Boemia interattiva Confermano attraverso una dichiarazione invernale che tutto è andato come previsto alla première del film'“Cronache della Forza: Isolamento”, il nome dato al capitolo finale dello sparatutto free-to-play. L'aggiornamento “Vigor”, ora disponibile, fa debuttare il nuovo fucile M14, la nuova mappa Eikevjen per la modalità Gunfight, la granata fumogena e diversi miglioramenti al combattimento corpo a corpo che sono arrivati ​​​​alla formula del gioco.

Scopri il prossimo capitolo

Questo aggiornamento riguarda Battaglie piene di oggetti invernali e cosmetici per mimetizzarsi sulla neve. Introduce anche un nuovo oggetto consumabile, la Granata Fumogena, un oggetto che la community richiedeva da molto tempo. In questa occasione, fa il suo debutto anche una delle armi più attese dai giocatori, il fucile M14, in 'Vigor'. Ultimo ma non meno importante, è stata rilasciata una nuova mappa della modalità Scontro chiamata “Eikevjen”. Il pezzo forte di quest'area sarà senza dubbio il labirinto di paglia situato al centro della mappa, che promette numerose battaglie a distanza ravvicinata.

“Registri di attività: Isolamento” – Trailer

“Volevamo iniziare il 2024 con una stagione militare”, spiega Antonis Demosthenos, direttore marketing di Bohemia Interactive.. “Il tema invernale si adatta perfettamente al calendario. Quindi abbiamo deciso di fare un aggiornamento a tema Winter Soldiers. Abbiamo introdotto diversi metodi di mimetizzazione nella neve per incoraggiare attacchi furtivi e a sorpresa, soprattutto sulle mappe invernali. Inoltre, siamo molto contenti per introdurre la Granata Fumogena in questo aggiornamento, perché “Un oggetto che la nostra comunità chiede da molto tempo.”

caratteristiche

Imposta il tono per questi tipi di aggiornamenti stagionali, Nuove funzionalità, sia estetiche che applicate al gameplay, si aggiungono al resto, quindi puoi aspettarti da “Chronicles: Insolation” tutti gli elementi che elenchiamo di seguito: Battle Pass; Nuova mappa Eikevjen in modalità Scontro; Fucile M14, granate fumogene; Sistema di combattimento corpo a corpo rinnovato; Il nuovo coltello Viper V4; Ricompense del forziere ridisegnate; Nuovo pacchetto premium Ghost of The North e la possibilità di distruggere le barriere di Barred House con le tue armi ed esplosivi. Queste nuove funzionalità potranno essere applicate a tutte le versioni in cui è stato pubblicato il gioco (Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 4 e PlayStation 5).