PS5 Pro, queste le sue nuove e impressionanti funzionalità secondo il leak

TVi avevo detto qualche tempo fa che un leak aveva teoricamente rivelato che PlayStation sta collaborando con AMD per produrre un laptop. Qualcosa di simile alla PSP Vita 2. Tuttavia, oltre al fatto che non c'è nulla di ufficiale, le informazioni su questa nuova console parlano solo di un chip, quindi non sono stati forniti molti dettagli al riguardo. Qualcosa del genere è successo anche con PS5 Pro.

Lo stesso Dall'interno Ha commentato che PlayStation lavorerà anche con AMD per produrre uno dei chip per questa nuova versione della sua console. La cosa interessante non è che siano state rivelate tutte le specifiche, Ma rafforzerà l'idea che Sony voglia rilasciare sul mercato una versione migliorata della sua console. E' sicuramente qualcosa di interessante, anche se al momento non c'è molto da fare se non aspettare.

Le specifiche teoriche di PS5 Pro ci lasciano con il buon gusto in bocca

naturalmente, Dall'interno Ha spiegato che la nuova PlayStation 5 Pro avrà APU AMD Zen 2 Octa CoreAnche se la sua velocità è sconosciuta. Ciò che ha spiegato è che il processo di costruzione sarà a 4 nm, quindi sia il design che lo spazio all'interno della console saranno ottimizzati.

Senza dubbio, questo sarà uno dei miglioramenti più evidenti, poiché molti altri elementi verranno indirettamente migliorati nel processo. Oltre a tutto questo, ha anche rivelato che la nuova PS5 Pro e La tua APU avrà 56 unità di calcoloche è quasi il doppio della versione originale.

Vicino a teAvrà 16 GB di RAM GDDR6Quindi il salto qualitativo e tecnico sarà molto importante. Se tutte queste voci e informazioni fossero vere, la PS5 Pro sarà molto migliore della PS5 e avrà una capacità molto più elevata quando si tratterà di eseguire molti giochi più impegnativi. Se è così, questa potrebbe essere un'ottima notizia, poiché la compatibilità rimarrà la stessa, ma con più potenza.