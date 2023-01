Wall Street chiude in rialzo e l’indice Nasdaq sale del 2,01% | internazionale

Wall Street Lunedì 23 gennaio si è chiuso, con guadagni particolarmente notevoli nel Nasdaq Composite, che è salito del 2,01%, trainato da Settori della tecnologia e delle comunicazioni.

Al termine dei lavori in borsa New YorkNasdaq, che riunisce le principali aziende tecnologiche, Ha aggiunto 223,98 punti, attestandosi a 11364,41 punti.

(Vediamo: Il mercato azionario di New York chiude in verde a causa della bassa inflazione negli Stati Uniti).

Dow Jones Degli industriali, A. ha vinto 0,76% o 254,07 punti, fino a 33.629,56; Mentre l’indice selettivo S&P 500 è salito dell’1,19%, o 47,20 numeri interi, a 4.019,81.

Il mercato attende una serie di comunicati economici prima di una riunione Politica monetaria che celebrerà Riserva federale degli Stati Uniti La prossima settimana, i tassi di interesse dovrebbero aumentare di un quarto di punto percentuale.

(Vediamo: Wall Street chiude in positivo in attesa della moderazione dell’inflazione).

stagione Risultati trimestrali Lascia un quadro misto poiché i guadagni crescono più lentamente con l’aumento dei tassi e i timori di una recessione, ma soprattutto Affare dell’S&P 500 che ha pubblicato i conti ha superato le aspettative.

Domani, 24 gennaio, si incontreranno Numeri Microsoft e Verizon; Mercoledì 25 gennaio quelli di Tesla, AT&T e Boeing. Tra giovedì e venerdì per le principali società in carte di credito: Mastercard, Visa e American Express, che sono un buon termometro della fiducia dei consumatori.

(Vediamo: GE HealthCare inizia a fare trading sul Nasdaq).

“Le azioni statunitensi sono in rialzo poiché Wall Street attende una settimana intensa di utili, nonché importanti dati sul PIL e sull’IPC nel corso della settimana che dovrebbero confermare le richieste della Fed per un altro taglio dei tassi”, ha detto l’analista Ed Moya di Oanda.

per settori, I maggiori guadagni sono stati per le società tecnologiche (2,28%). e comunicazioni (1,78%), e in calo solo l’energia (-0,2%).

su 30 valori Il Dow Jones è positivo, con Intel (3,59%), Salesforce (3,05%) e Apple (2,35%) in vantaggio. Ciò rispetto alle perdite di Procter & Gamble (-1,34%) e Verizon (-0,93%), tra gli altri.

in altri mercati, Il petrolio del Texas è sceso a 81,62 dollari al barilee quando il mercato azionario ha chiuso, l’oro era a $ 1932,30 l’oncia e il rendimento dei buoni del Tesoro a 10 anni è salito al 3,525% e dollaro Si è deprezzato nei confronti dell’euro, con una variazione di 1,087.

EFE