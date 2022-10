WhatsApp | Come attivare la funzione per risparmiare ampio spazio di archiviazione | tecnologia | Messaggi temporanei | Immagini | Video | Caratteristiche | nda | nnni | gioco sportivo

Probabilmente sarà attraverso i gruppi Il WhatsApp Invia foto giornaliere (meme) o video TikTok che occupano gradualmente molto spazio di archiviazione. Eliminare questi file attraverso la galleria del tuo dispositivo mobile risulta essere un lavoro piuttosto scrupoloso, tuttavia, c’è un trucco per far sì che tutto venga eliminato automaticamente in un certo periodo di tempo, ti piacerebbe sapere come farlo? Lo spiegheremo da Depor di seguito. Prendi nota.

Lo sapevate Il WhatsApp È una delle app mobili Android o iOS più pesanti? All’inizio occupa solo pochi megabyte, ma man mano che si ricevono più file multimediali, il tutto verrà registrato nelle cartelle nascoste dell’applicazione, anche quelli scaricati dalla suddetta piattaforma a volte non compaiono direttamente nella galleria, sono personalizzati questo è il motivo per cui ti stai chiedendo”Perché la memoria interna di solito si riempie così velocemente se non ne ho“.

La soluzione a questo inconveniente è attivare i “Messaggi Temporanei”, cosa sono? È un nuovo strumento Il WhatsApp Responsabile dell’eliminazione automatica di tutti i contenuti delle tue chat o di determinati contenuti, è così che risparmierai molto spazio e non riceverai quel fastidioso avviso che dice “Spazio insufficiente“.

Modi per risparmiare spazio di archiviazione con WhatsApp

Attiva i messaggi temporanei per tutte le chat

Per prima cosa, dai un’occhiata Il WhatsApp Non hai aggiornamenti in sospeso.

Non hai aggiornamenti in sospeso. Ora, entra nell’applicazione e fai clic sull’icona dei tre punti verticali presente nell’angolo in alto a destra.

Verranno visualizzate diverse opzioni, toccare l’opzione “Impostazioni” > “Account”.

Il prossimo passo è accedere alla sezione “Privacy”.

Qui scorri verso il basso e fai clic sulla sezione denominata Durata messaggio predefinita.

Infine, se desideri che tutti i messaggi scompaiano dal telefono a una certa ora, seleziona 24 ore, 7 o 90 giorni. Consigliamo il primo nel caso in cui si disponga di poco spazio di archiviazione.

Abilita i messaggi temporanei per ogni conversazione

Si apre Il WhatsApp E inserisci qualsiasi conversazione, può essere di gruppo o personale.

E inserisci qualsiasi conversazione, può essere di gruppo o personale. Clicca sul nome del contatto o della chat.

Scorri verso il basso e tocca Messaggi temporanei.

Infine, scegli 24 ore, 7 o 90 giorni. Questa configurazione si applicherà a una sola chat e la chat precedente a tutte.

Perché dovresti svuotare la cache di WhatsApp

Svuota prima la cache Il WhatsApp Libererà un po’ di spazio sul tuo dispositivo mobile. Spesso questo tende ad essere più di 1 GB.

Libererà un po’ di spazio sul tuo dispositivo mobile. Spesso questo tende ad essere più di 1 GB. Allo stesso modo, l’eliminazione della cache dell’app impedirà anche all’app di soffrire di bug o alcuni bug.

Allo stesso modo, se vuoi farlo, eliminerai anche alcuni file indesiderati che sono stati utilizzati solo per l’aggiornamento o l’installazione Il WhatsApp .

. Vale la pena notare che svuotando la cache, non eliminerai documenti, per non parlare di foto, video o chat.

Inoltre, non funziona per disconnettersi dall’app di messaggistica rapida. Nel caso in cui lo desideri, devi fare clic su “Chiusura forzata”.

Vale la pena notare che svuotando la cache, non eliminerai documenti, per non parlare di foto, video o chat.

Inoltre, non funziona per disconnettersi dall’app di messaggistica rapida. Nel caso in cui lo desideri, devi fare clic su “Chiusura forzata”.

Per eliminare la cache, devi andare su Impostazioni e app e cercare WhatsApp.

Se desideri ottenere maggiori informazioni su Depor, ti consigliamo di seguire i social network più attivi che offriamo di seguito.