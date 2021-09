WhatsApp | Come avere due account sul tuo iPhone | Applicazioni | mela | Smartphone | trucco | Tutorial | nda | nnni | GIOCO SPORTIVO

Se sei una delle persone che usano Il WhatsApp Per tutto, dovresti provare questo semplice tutorial. Con esso puoi chattare e persino inviare tutti i tipi di foto, video, GIF e persino i meme più divertenti. Ma ci sono alcuni dettagli che l’app di Facebook deve ancora essere testata da molti. Conosci il trucco per clonare l’app sul tuo iPhone?

Sebbene sia molto facile farlo sui terminali Android, i terminali Apple non hanno la possibilità di clonare app come Facebook, Instagram, Messenger o se stessi. Il WhatsApp . Tuttavia, ora è stato scoperto un trucco molto utile per farlo accadere senza incasinare il telefono.

I passaggi sono molto semplici e non devi aggiornare o scaricare strani software che rendono difficile sviluppare o aprire app sul tuo iPhone. Devi avere l’App Store dell’Apple Store.

Ricorda che questo è l’unico modo ufficiale per ottenerne due Il WhatsApp sul tuo dispositivo Apple. Anche se, ovviamente, alcuni potrebbero non averci provato. Quindi vai a lavorare.

COME AVERE IL MIO TELEFONO WHATSAPP SUL TUO IPHONE

Va notato che questo trucco non è il solito trucco da sbloccare WhatsApp Web Sul tuo cellulare, ma utilizzandolo puoi ricevere e rivedere messaggi indipendenti anche se chiudi un’app o un’altra app sul tuo iPhone:

La prima cosa sarà entrare nell’Apple Store.

Quindi, digita il motore di ricerca di WhatsApp.

Dopo aver scaricato e effettuato l’accesso al tuo account, ora torna a Apple Store .

. In questa sezione, ora scarica WhatsApp Business.

Ricorda che in WhatsApp Business puoi accedere anche con un altro account. (Foto: mag)

Sebbene sia un’app aziendale, non è necessario convertire il tuo account in un account.

Accedi con l’altro tuo numero e il gioco è fatto.

Con questo, avrai già due applicazioni WhatsApp sul tuo cellulare iPhone.

Va notato che ogni applicazione funziona in modo indipendente. Se fallisce o non ti è permesso inserire il tuo numero, si consiglia di riavviare l’iPhone in modo che i dati possano essere elaborati.

Hai un problema con WhatsApp? Hai bisogno di segnalarlo? Se hai qualche tipo di problema, scrivi alla loro email di contatto: [email protected] o [email protected] Puoi anche effettuare lo stesso ordine dal tuo iPhone tramite il servizio esclusivo iOS.