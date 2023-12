Il giocatore di Minecraft scopre come decorare un fantasma

Minecraft continua a riservare sorprese a molti anni dal suo debutto ufficiale.

Minecraft è uno dei giochi più completi oggi disponibili, il che è sorprendente dopo così tanti anni.

Minecraft è un gioco davvero enorme e pieno di possibilità, che riesce a rimanere aggiornato grazie alla sua community di modding. Questi utenti forniscono da anni molti nuovi contenuti per il gioco Mojang, ora di proprietà di Microsoft, ma non è sempre necessario rivolgersi ai mod per trovare i dettagli più divertenti di quel titolo. In questo caso parleremo di uno dei nemici più interessanti del gioco, anch'esso situato nel Nether, che è la dimensione più interessante che possiamo visitare nel gioco base. Sì, come avrai intuito, e come indicato nel titolo, Parliamo di Gast.

È noto che questi nemici rilasciano una sorta di bombe incendiarie che possono praticamente farti morire senza che tu nemmeno te ne accorga. Tuttavia, anche se non li conosci, probabilmente pensi che sia meglio non avvicinarti e nasconderti il ​​più velocemente possibile se ne vedi uno, ma l'utente di cui parleremo oggi èPensò che non fosse una buona idea seguire questo consiglio.

Come potete vedere nel seguente post su Reddit, ha deciso di avvicinarsi a uno di loro, ed è riuscito a catturarlo utilizzando i go-kart, per abbatterlo Decoralo utilizzando i normali blocchi di giococome si può vedere nella foto condivisa, che stranamente sembra essere presa direttamente da una qualsiasi mod.

Scoperta tardiva

È strano che questa scoperta sia stata fatta solo adesso, soprattutto considerando quanti anni ha Minecraft oggi, e che probabilmente potrebbe essere fatta Praticamente da quando Ghast è stato introdotto nel gioco. Tuttavia, anche se questa scoperta non è di grande utilità ai fini pratici, è interessante vedere la community che di tanto in tanto cerca di scovare nuovi dettagli e curiosità.

Questo ci fa anche credere che questo gioco, considerato uno dei migliori giochi di sopravvivenza della storia, contenga ancora una grande varietà di sorprese in attesa di chi lo incontra. Inoltre, le probabilità aumentano ogni volta che Mojang decide di aggiornare il gioco, ad esempio includendo di recente l'armatura.