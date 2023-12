6 trucchi essenziali per risparmiare spazio sui cellulari Android

Oggi La mancanza di spazio di archiviazione sul tuo cellulare è un problema Di cui soffriamo tutti. Con l'utilizzo di applicazioni di grandi dimensioni e di un'enorme quantità di file come foto, video e documenti, i dispositivi si riempiono rapidamente e di conseguenza otteniamo apparecchiature lente e inefficienti.

Se il tuo dispositivo non dispone di uno slot microSD per ulteriore spazio di archiviazione, i telefoni Android sì Sei trucchi utili per liberare spazio e migliorare le tue performance.

Come liberare spazio sui cellulari Android

Per i telefoni cellulari Android è possibile utilizzare File, Applicazione per Google Per gestire lo spazio di archiviazione.

Devo e basta Vai su Google Play, cerca i file e scaricali. In questo modo potrai iniziare a lasciare l'ottimizzazione dello spazio sul tuo cellulare nelle mani dell'app.

Se non desideri utilizzare un'applicazione di questo tipo, puoi seguire altre istruzioni come:

– Elimina foto e video non necessario. – Carica foto, video e file sul cloud, ad es Google Immagini. – Svuota cache Per applicazioni dalle impostazioni o dalla configurazione del cellulare. – Elimina le applicazioni Non utilizzare frequentemente. Questo può essere fatto anche con alcune cose preimpostate sul telefono. – Metti in pausa il salvataggio automatico Nella libreria di foto e video ricevuti da WhatsApp. – Trasferisci file in Memoria micro SD.

È importante evidenziarlo Non dovresti mai raggiungere il punto di rimanere senza spazio Perché in questo modo potresti correre il rischio di perdere file personali come contatti, foto, video, documenti o anche chat di WhatsApp che desideri conservare.

Potrebbe esserci un'altra soluzione Scarica tutto ciò che hai ricevuto sul tuo computer Da WhatsApp o e-mail, Quindi salvalo su un'unità esterna con spazio sufficiente.