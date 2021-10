WhatsApp | Come disabilitare ciò che appare nelle tue conversazioni | Doppio controllo blu | Applicazioni | Smartphone | trucco | Tutorial | nda | nnni | GIOCO SPORTIVO

Sai come disattivare “Guarda” per le tue conversazioni? Il WhatsApp È una delle piattaforme su cui molte persone amano chattare e persino condividere notizie importanti, nonché inviare foto, video, GIF, adesivi animati e altri contenuti multimediali. Ma ci sono dettagli di cui molti utenti non sono a conoscenza e dovresti provarlo ora.

Se non vuoi che il tuo amico sappia se hai letto i suoi messaggi da Il WhatsApp Ci sono diversi modi per non rendersene conto. Soprattutto, il trucco che ti mostreremo non dipenderà da un’altra app sul tuo dispositivo, al contrario, tutto è sulla stessa piattaforma che ora appartiene a Facebook.

Sebbene ci siano molte app di terze parti che ti consentono di coprire app popolari “Visibile” o “Doppia spunta blu” Nell’app, molti di questi tendono a entrare e visualizzare le tue conversazioni senza che ti venga chiesto, oltre a visualizzare foto, video e persino informazioni personali.

Ecco perché ti offriremo la via legale Per eliminare il fastidioso “guardare” Il WhatsApp , ma ricorda che questo ti farà sacrificare alcuni dettagli delle tue conversazioni. e lui? Qui te lo diciamo.

COME DISABILITARE L’OFFERTA WHATSAPP

Per iniziare, dovrai Il WhatsApp Completamente aggiornato sul tuo terminale Android tramite Google Play o iOS utilizzando l’Apple Store. Quindi devi fare quanto segue:

La prima cosa sarà entrare in WhatsApp.

Quindi vai alle impostazioni.

Lì devi inserire l’account e poi la privacy.

In quel momento, vai alla scheda che dice “Leggi le conferme”.

In questo modo potrai disattivare la “visione” delle tue chat WhatsApp. (Foto: mag)

Ora disabilitalo.

Ricorda che quando le conferme di lettura sono disabilitate, non potrai vedere quelle degli altri.

Sebbene ciò non influirà sui gruppi poiché ti verranno fornite informazioni su chi ha letto i tuoi messaggi e chi no.

Hai un problema con WhatsApp? Hai bisogno di segnalarlo? Se hai qualche tipo di problema, scrivi alla loro email di contatto: [email protected] o [email protected] Puoi anche effettuare lo stesso ordine dal tuo iPhone tramite il servizio esclusivo iOS.