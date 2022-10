WhatsApp: Come puoi liberare spazio e rendere più veloce il tuo cellulare – Tecnologia

WhatsApp è una delle applicazioni di messaggistica mobile più popolari al mondo. Con oltre 2.000 milioni di utenti, questo è praticamente ciò che ti consente di fare: inviare Immagini, messaggi autodistruttivi o memo vocali. Tuttavia, potrebbero essere queste stesse funzioni a rallentare le prestazioni dei telefoni cellulari.

Mandare SMS o SMS è una cosa del passato. Nonostante il fatto che i messaggi pubblicitari possano arrivare lì, è molto raro che gli utenti oggi comunichino con questo mezzo, poiché non contiene tutto ciò di cui hanno bisogno.

nel caso se WhatsApp, questa app è ben oltre ciò che era nel 2009quando all’inizio era solo un servizio di messaggistica istantanea, con la novità di poterlo utilizzare con qualsiasi connessione internet, ti permetteva anche di vedere se i tuoi contatti erano online o meno. Altri elementi sono stati gradualmente inseriti nel corso degli anni, come chiamate, videochiamate, gif e “adesivi”.

Varie app Meta possono anche finire per riempire un po' la tua memoria.

Tuttavia, tutto questo non era gratuito. La caratteristica principale degli SMS è la sua leggerezza in termini di volume. D’altra parte, “whatsapp” può diventare piuttosto pesante a seconda dei contenuti che hanno. Ad esempio, l’invio di un video di un minuto può richiedere più tempo rispetto all’invio di un messaggio di testo, perché ha un caricamento maggiore.

Il problema è che questo ha ripercussioni importanti per i tuoi dispositivi mobili, causando nel tempo problemi di prestazioni. Ma perché succede, come lo risolvi? Qui te lo diciamo.

Salvataggio automatico nella galleria



Mark Elliot Zuckerberg è il sogno attuale di WhatsApp, una Meta App.

WhatsApp scarica automaticamente nuove foto e video che gli vengono inviati. Sono memorizzati sul telefono, ma possono anche essere salvati nel rullino fotografico.

Questo presenta un problema perché lo spazio di memoria si riempie sempre di più. Tieni presente che un telefono cellulare ha bisogno di spazio di archiviazione disponibile sufficiente per funzionare a pieno regime. Quando il telefono cellulare è pieno di dati, il sistema deve elaborare quei dati extra.

Per questo motivo, si consiglia principalmente di disabilitare questa opzione. Puoi farlo andando su Impostazioni nell’app.

Lì, seleziona l’opzione “Chat”. Se sei un utente iOS, disabilita l’opzione “Salva nel rullino fotografico”. Per gli utenti Andorid, fare clic sull’opzione che dice “Disattiva visibilità dei file multimediali”.

Ciò farà sì che le tue foto e i tuoi video non vengano salvati nella galleria, Risparmiando così un po’ di spazio in memoria.

Disattiva i download automatici



Ora, solo perché i file multimediali non vengono salvati sul telefono non significa che non continuino a occupare spazio. Ogni volta che scarichi un file su WhatsApp, questo viene salvato nell’app.

Per controllare le dimensioni o la capacità di archiviazione della tua app, vai all’opzione Gestisci spazio di archiviazione. Lì puoi vedere Il peso totale delle tue chat e dei tuoi file multimediali.

Lo stesso peso occupa spazio sul telefono e possibilmente nel cloud (nel caso di utenti iOS, può occupare spazio in iCloud).

Un modo per liberare questo spazio è disattivare i download automatici. Nel riquadro del menu che dice “Utilizzo dati e archiviazione”, Puoi configurare se salvare questi file solo quando ci sono dati mobili, o se sei connesso a una rete Wi-Fi, o meno.

Ciò significa che quando arriva un file multimediale, dovrai fare clic su di esso per scaricarlo, in modo da avere un maggiore controllo su ciò che desideri o meno salvare nella memoria del tuo cellulare, Oltre ad essere un’utile opzione per salvare i dati mobili.

