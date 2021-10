WhatsApp Today: WhatsApp Plus 2021: come scaricare l’ultimo apk e cosa fare per non bannare il tuo account

IlGli utenti di WhatsApp plus sono preoccupati che il loro account possa essere bannato dall’app ufficiale, ma c’è un modo per evitare che ciò accada.

WhatsApp plus è un’app diversa dall’originale WhatsApp che la simula e offre funzionalità aggiuntive agli utenti in merito a problemi di comunicazione e contatto. Scaricato pesantemente negli ultimi mesi e non vedono l’ora di vietare alcuni account.

Cerca l’applicazione in Google Chrome o nel tuo browser preferito ed esegui la procedura come descritto nella piattaforma o meglio direttamente dall’applicazione già installata sul dispositivo. Di solito non ci vogliono più di 5 minuti.

La versione aggiuntiva di WhatsApp offre molte opzioni non ufficiali come impostazioni, foto, visualizzazione dello stato privato e gestione diversa di contatti e contatti.

Non è sicuro al 100%, ma lo è Con questi passaggi, puoi impedire che l’account venga bannato:

* La prima cosa è entrare in WhatsApp Plus.

* Una volta entrato, vai alle impostazioni di WhatsApp Plus.

* Scorri verso il basso e tocca “Aggiorna WhatsApp Plus”.

* In quel momento, l’applicazione cercherà la sua ultima versione utilizzando le nuove modalità anti-ban.

* Quando viene trovato un APK, viene semplicemente installato

* Le tue conversazioni non andranno perse con l’aggiornamento o le impostazioni recenti, impedendo così a WhatsApp di vietare il tuo account WhatsApp plus.