Winter Wonderland, il nuovo spazio dello shopping natalizio arriva a Muelle Uno

Una nuova offerta di acquisto arriva a Muelle Uno questo Natale grazie a Paese delle meraviglie invernaleL’angolo di Natale presenta 8 marchi esclusivi legati al Natale che saranno disponibili dal 24 novembre al 7 gennaio durante l’orario lavorativo dalle 10:00

Fino alle 22:00

Lui Paese delle meraviglie invernale Unisce il meglio del Natale con uno dei luoghi più emblematici di Malaga, Muelle Uno, creando un’atmosfera magica e molto piacevole, ideale per godersi lo shopping natalizio con la famiglia.

In questa prima edizione, marchi come: Formaggi CaprilinChe porterà uno dei migliori formaggi di Malaga; La Mesa Málaga con i suoi esperimenti culinari; Fiorista Caprico Con stelle di Natale, centrotavola e addobbi per l’albero di Natale; Baby Beanies con i suoi mitici calzini per portare sempre con noi un pezzettino della nostra Terra; Sucina JCon un’ampia varietà di candele e incensi per decorare la tavola; Penelope Banos Con le ultime tendenze nell’abbigliamento invernale del Kashmir; Negozio di giochi imparatocon un’ampia gamma di giocattoli e libri natalizi originali e autodidattici, e infine La Pinocha Chocolate con un’ampia selezione di cioccolato argentino e Alfajores.

Oltre ai brand, il nostro corner ne conterrà alcuni Laboratori gratuiti per bambiniE ingresso gratuito per i bambini, che si svolgerà nello stesso luogo due giorni a settimana con varie attività per 540 bambini, guidate da La il topo.

Per ogni acquisto effettuato presso uno qualsiasi dei nostri marchi Paese delle meraviglie invernale Verrà consegnata una tessera VIP affinché i più piccoli possano partecipare alle attività senza dover fare la fila. I restanti posti verranno determinati in base all’ordine di arrivo. Ogni attività accoglierà 60 bambini al giorno e sarà suddivisa in 4 sessioni da 15 minuti ciascuna.

I seguenti laboratori si terranno nel pomeriggio dalle 17:00 alle 19:00 del 13 e 15 dicembre con attività “Palle dell’albero di Natale”; Il 20 e 22 dicembre con ‘Biglietto natalizio’; Il 27 e 29 dicembre e il 2 gennaio con un workshop “Dolce renna.”

Paese delle meraviglie invernale È l’occasione perfetta per vivere un’esperienza diversa con i più piccoli, amici o partner e godersi lo spirito natalizio godendosi le migliori viste del Muelle Uno.