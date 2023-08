WisdomTree aggiunge tre prodotti alla sua collezione di ETP short e con leva

Il fornitore di prodotti finanziari WisdomTree ha lanciato oggi tre ETP con leva a breve termine (S&L) che coprono azioni francesi e banche europee. I rilasci si basano sull’ampia gamma di strumenti di trading tattico di WisdomTree a disposizione degli investitori europei.

WisdomTree CAC 40 3x Daily Leveraged (3CAC) e WisdomTree CAC 40 3x Daily Short (3CAS) sono quotate su Börse Xetra e Euronext Paris con un tasso di interesse finanziario rispettivamente dello 0,75% e dello 0,80%. WisdomTree è l’unico fornitore di ETP in Europa che offre 3 esposizioni short giornaliere e con leva pari a CAC 40. WisdomTree EURO STOXX Banks 3x Daily Short (3BAS) è quotata alla Borsa di Londra, Börse Xetra e Borsa Italiana con un tasso di interesse annuo dello 0,89% . L’ETP integra il WisdomTree EURO STOXX Banks 3x Daily Leveraged ETP.

Pierre Debroux, Head of Quantitative Research and Multi-Asset Solutions, Europe, WisdomTree ha commentato: “Nel panorama economico odierno, gli investitori hanno bisogno di un’ampia gamma di strumenti per navigare nei mercati finanziari, sia che si tratti di amplificare i rendimenti giornalieri, coprire o implementare strumenti più sofisticati le strategie che possono svolgere esposizioni tattiche tramite ETP short e con leva svolgono un ruolo complementare alle partecipazioni strategiche a lungo termine, consentendo agli investitori di esprimere opinioni molto convinte e trarre profitto dagli squilibri di mercato in modo rapido ed efficace.

Gli ETP S&L amplificano sia i rendimenti positivi che quelli negativi su un investimento. I potenziali profitti e perdite derivanti da una posizione con leva finanziaria saranno maggiori di quelli derivanti da una posizione equivalente senza restrizioni. A causa della leva giornaliera e degli effetti compositi, gli ETP con leva a breve termine non sono adatti agli investitori passivi che utilizzano una strategia tradizionale di acquisto e conservazione, ma sono progettati per il trading tattico a breve termine, con un periodo di detenzione consigliato di 1 giorno È importante che gli investitori comprendano le caratteristiche del prodotto e tutti i rischi connessi prima di investire in S&L ETP. Gli investitori che desiderano conoscere le opportunità e i rischi presentati dagli ETP short e con leva possono accedere a un’ampia gamma di materiali formativi sugli ETP short e con leva nella sezione dedicata del sito WisdomTree.

Alexis Marinov, Presidente di WisdomTree Europe, ha aggiunto: “Siamo costantemente alla ricerca di modi per aggiungere valore ai portafogli degli investitori e offrire offerte ponderate per aiutarli a raggiungere i loro obiettivi finanziari. Abbiamo lanciato programmi ETP innovativi e lanciato ETP per oltre 15 anni. 3 esposizioni corte garantite da CAC 40 sono le ultime Un esempio del nostro ricco track record.”