Il taglio dei tassi di interesse cinesi fa pressione su Xi per evitare…

Bloomberg – Il presidente Xi Jinping è stato riluttante a premere il grilletto su un importante stimolo per rilanciare la seconda economia più grande del mondo. La cupa reazione del mercato a un improvviso taglio dei tassi mostra che gli investitori vogliono vederlo intraprendere un’azione più audace.

La People’s Bank of China martedì ha tagliato il tasso di interesse sui suoi prestiti a un anno – o strumento di prestito a medio termine – di 15 punti base, al 2,5%, Il taglio più ripido in tre anni. La mossa è arrivata poco prima della pubblicazione dei dati di luglio, che hanno mostrato una debole crescita della spesa dei consumatori, un calo degli investimenti e un aumento della disoccupazione.

Se allarghiamo la prospettiva, le prospettive economiche sono ancora peggiori. Il mese scorso i prestiti bancari sono scesi al minimo di 14 anni, è iniziata la recessione e le esportazioni si sono contratte. Uno dei più grandi sviluppatori immobiliari cinesi è a rischio di insolvenza e un conglomerato finanziario gestito da un trilione di yuan ($ 138 miliardi) è inadempiente sui prodotti di investimento, sollevando timori di un possibile contagio.

Molte banche hanno abbassato le loro stime di crescita annuale per la Cina sulla scia dei dati deludenti. JPMorgan Chase & Co. La sua previsione per l’intero anno 2023 è scesa al 4,8%, mentre Barclays Plc. tagliare le stime di crescita al 4,5%, Entrambi non raggiungono l’obiettivo ufficiale della Cina di espandersi di circa il 5%.

Tutto ciò si aggiunge alle pressioni su Xi affinché faccia di più in due aree che ha cercato di evitare: aiutare il settore immobiliare fortemente indebitato e dare ai consumatori più soldi da spendere, qualcosa che un consigliere della banca centrale cinese ha definito questa settimana il suo “obiettivo più urgente”. “.

Il mancato ripristino della fiducia in senso più ampio rischia di causare sofferenze economiche che potrebbero ripercuotersi sui leader del Partito Comunista. L’anno scorso ha visto un’ondata senza precedenti di boicottaggi dei mutui e proteste contro lo stesso Xi, poiché i residenti si sono stufati delle restrizioni più severe al mondo per il Covid-19.

Le autorità cinesi rimangono sensibili alla narrativa sull’economia, istruendo gli analisti a evitare di parlare di deflazione e limitando l’accesso ai dati chiave. Martedì la Cina ha sospeso la pubblicazione dei dati sul suo altissimo tasso di disoccupazione giovanile per appianare le complessità dei numeri, il che ha sollevato preoccupazioni sulla trasparenza.

La ripresa della Cina perde vigore | La produzione industriale e la crescita delle vendite al dettaglio sono state inferiori alle attese a luglio(Fonte: National State Bureau)

“Un rallentamento dell’economia aumenta notevolmente il rischio di rivolte”, ha affermato Drew Thompson, ex funzionario del Pentagono e imprenditore in Cina, che ora è senior fellow presso la Lee Kuan Yew School of Public Policy di Singapore. “Il Partito Comunista deve circondare le carrozze”.

Le difficoltà che la Cina deve affrontare sono anche cattive notizie per il mondo. Le azioni e le obbligazioni sono scese mentre crescevano i timori che l’economia globale avrebbe sofferto senza una ripresa sostenuta in Cina. Che, secondo le precedenti previsioni del Fondo Monetario Internazionale, sarà il principale contributore alla crescita mondiale fino al 2028.

Il segretario al Tesoro degli Stati Uniti Janet Yellen ha dichiarato questa settimana che il rallentamento in Cina è stato un “fattore di rischio” per l’economia statunitense. Le deboli importazioni di materie prime chiave minacciano anche i produttori dall’Australia al Brasile, mentre la debole domanda di elettronica danneggerà le economie dipendenti dal commercio come la Corea del Sud e Taiwan.

Il CSI 300, un indice azionario cinese, ha chiuso in ribasso dello 0,2%, anche dopo che Bloomberg ha riferito che le autorità cinesi potrebbero tagliare l’imposta di bollo sul commercio di azioni per la prima volta dal 2008, notizia che ha contribuito a rafforzare il sentiment dopo i tagli dei tassi e la debolezza dei dati cinesi. Impossibile convincere gli investitori.

Sebbene alcuni economisti fossero più incoraggiati dalle azioni della banca centrale rispetto ad altri, sembravano tutti concordare su una cosa: Le autorità hanno più lavoro da fare sul fronte monetario e finanziario.

I tagli odierni dei tassi di interesse da parte della People’s Bank of China (PBOC) hanno spianato la strada a condizioni di liquidità più flessibili che potrebbero sostenere maggiori stimoli fiscali, ha affermato Louise Law, capo economista di Oxford Economics Limited. “Quindi è incoraggiante.”

Gli economisti dell’Australia e della Nuova Zelanda Banking Group Limited, tra cui Xing Zhaopeng e Raymond Yeung, hanno affermato che il tasso del prestito a un anno della People’s Bank of China (PBOC) potrebbe dover essere ridotto all’1,2%, un tasso finale che implica ulteriori tagli di 130 punti base. Hanno detto riduzioni di prezzo, “Mitigheranno gli shock e faranno guadagnare tempo alle riforme strutturali” come la modernizzazione dell’industria, l’aumento dell’urbanizzazione e l’ulteriore riduzione dell’indebitamento.

“Il rallentamento della Cina è più strutturale che ciclico”, hanno detto.

La banca centrale cinese taglia di sorpresa i tassi di interesse ufficiali | I tassi di riferimento della banca dovrebbero diminuire dopo il downgrade

La trappola del benessere

Tuttavia, alcuni economisti sostengono che la strategia del governo finora fa poco per muovere l’ago, soprattutto con l’aggravarsi della crisi immobiliare.

“La People’s Bank of China (PBOC) vuole che le banche concedano prestiti, ma sembra che non abbia avuto successo poiché la domanda di prestiti da parte di imprese e famiglie meritevoli di credito è stata debole”. ha dichiarato Redmond Wong, market strategist di Saxo Capital Markets. Ciò è dovuto, secondo lui, alla riluttanza delle banche a concedere prestiti a società immobiliari e ad altre società private, alla luce dell’incertezza che circonda la capacità di queste società di pagare i propri debiti.

Country Garden Holdings, una volta il più grande sviluppatore immobiliare della Cina per vendite, ora affronta la possibilità di default nonostante riceva aiuti di stato per il settore. Le preoccupazioni che i problemi con Country Garden e altri sviluppatori si sarebbero diffusi altrove sono state esacerbate dalle segnalazioni di problemi di pagamento relativi a Zhongzhi Enterprise Group Co, una società bancaria ombra multimiliardaria.

Quello che Bloomberg dice all’economia…

I dati sull’attività cinese mostrano che l’economia si sta ritirando nella seconda metà dell’anno, una ragione ovvia per il taglio dei tassi di interesse insolitamente rapido e ampio di martedì. I dati su produzione, investimenti e consumi sono stati inferiori alle attese, indicando che il taglio dei tassi a giugno non ha mosso la domanda.

David Chu e Chang Shu, economisti

David Zhao, Global Markets Strategist per l’Asia Pacifico (ex Giappone) presso Invesco Ltd. I bassi tassi di interesse hanno fatto riprendere l’economia.

L’incapacità del governo di arrestare il declino del settore immobiliare o di rafforzare la fiducia di imprese e famiglie ha portato alcuni a chiedere misure più drastiche. “È necessario utilizzare tutti i canali ragionevoli, legalmente conformi e poco costosi per mettere denaro nelle tasche della popolazione”, ha affermato questa settimana Cai Fang, consigliere della banca centrale.

Tuttavia, il taglio degli audit dei consumatori è stato a lungo visto come un “non inizio” all’interno di un governo che ha ripetutamente messo in guardia contro la trappola del “benessere”.

Andrew Batson, direttore della ricerca sulla Cina presso Gavekal Dragonomics, ha scritto in una nota all’inizio di questo mese che I politici cinesi potrebbero essere stati riluttanti a utilizzare i trasferimenti diretti delle famiglie come stimolo a breve termine a causa dei timori di “stabilire un precedente finanziario destabilizzante”.

“La prossima volta che la Cina non raggiungerà la crescita potenziale e la piena occupazione, la pressione politica per ridistribuire le rimesse alle famiglie sarà enorme”, ha scritto Batson. “Quella che è iniziata come una risposta politica una tantum potrebbe affermarsi come la risposta prevista a qualsiasi rallentamento della crescita, aumentando il deficit pubblico e il debito per molti anni anziché solo uno”.

Senza elezioni di cui preoccuparsi e con più potere di qualsiasi leader dal fondatore del Partito Comunista Mao Zedong, Xi scommette di poter superare la recessione.

— Con il contributo di Rebecca Chung-Wilkins, Ishika Mukerji, Yujing Liu, James Meijer e Philip Glaman.

