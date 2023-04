WP Carey Fund sta espandendo il suo portafoglio europeo con otto stabilimenti industriali in Spagna e Italia

Il fondo statunitense WP Carle, specializzato nella vendita con retrolocazione aziendale di complessi immobiliari su misura e nell’acquisizione di immobili monolocatario, amplia il proprio portafoglio europeo con la vendita transfrontaliera con retrolocazione di otto capannoni industriali per 118.000 metri quadrati. Il Gruppo Siderforgerossi è uno dei principali produttori europei di componenti speciali in metallo forgiato.

Include portafoglio Cinque immobili nel Nord Italia e tre nei Paesi Baschi (Spagna).Con tripla locazione netta per paese per un periodo di 25 anni con escalation del canone annuo basato sull’IPC.

WP Carey Fund investe in Italia dal 2011 e ha acquisito asset per oltre 300 milioni di euro nel Paese transalpino. In Spagna il fondo ha completato la sua prima operazione nel 2009 e ha investito oltre 1.000 milioni di euro in operazioni come la recente acquisizione di Memora Real Estate (un portafoglio di 26 immobili in locazione trentennale) per 130 milioni di euro. .

Fondata nel 1908, Siderforkerosi è leader mondiale nella produzione altamente specializzata di prodotti metallici integrati verticalmente. Le sue operazioni si concentrano sulla produzione di fucinati di grande diametro per il mercato dell’energia eolica offshore e offshore e per i mercati del petrolio e del gas, delle macchine movimento terra e aerospaziale. La società è stata acquisita dalla società di private equity KPS Capital Partners nel 2021.

Christopher Merdlitz, direttore degli investimenti europei di WP. Gary ha aggiunto: “Dopo 25 anni di investimenti in Europa, siamo entusiasti di continuare ad aiutare le aziende e gli sponsor a sbloccare il capitale in natura legato alle loro attività attraverso operazioni di sale-lease back”.

Mertlitz conferma che gli asset inclusi nel portafoglio soddisfano i criteri di investimento del fondo statunitense: “Si tratta di strutture industriali di alta qualità e ben tenute, importanti per un’azienda manifatturiera leader che opera in mercati attraenti e ad alta crescita”, aggiunge.