Xbox Game Pass riceve oggi una nuova serie di giochi

Parlando di Xbox Game Pass parlando Il miglior abbonamento ai videogiochi di oggi. Con un catalogo molto ampio pieno di fantastici giochi, sia dalla super produzione che dai titoli indie, la verità è che la sua offerta non è seconda a nessuno.

Come di consueto, ogni mese riceviamo due nuovi pagamenti, in ognuno possiamo vedere come il servizio Microsoft Star sia in costante aumento. Il Due settimane Ottobre è pieno di nuovi titoli che si uniscono ai ranghi di Xbox Game Pass e Alcuni sono ora disponibili Nel servizio in abbonamento di Redmond.

Dragon Ball FighterZ ed Echo Generation sono ora disponibili tramite Xbox Game Pass

Per il piacere di tutti gli abbonati Xbox Game Pass, da oggi possiamo già trovare Sono disponibili due nuovi indirizzi nel servizioIn effetti, sono entrambi davvero interessanti.

Dragon Ball FighterZ (console e cloud)

Considerato uno dei migliori picchiaduro della storia, approda sicuramente su Xbox Game Pass. Immergiti completamente in incredibili battaglie con protagonisti i personaggi preferiti dei cartoni animati più famosi al mondo e metti alla prova le tue abilità contro concorrenti di tutto il mondo.

Generazione eco (console, PC e cloud)

Ora godetevi questo interessante titolo sviluppato da Cococucumber che ci porta nella piccola cittadina di Maple Town, il luogo dove di recente si sono verificati vari eventi paranormali. Aiuta gli abitanti di Maple Town a risolvere i misteriosi eventi che accadono nella loro tranquilla cittadina in questo gioco di azione e avventura con combattimenti a turni.