XCMG presenta soluzioni di trasporto sostenibile alla Cina alla Conferenza delle Nazioni Unite

PECHINO, 19 ottobre 2021 /PRNewswire/ — XCMG (000425.SZ) ha messo in evidenza i recenti risultati tecnologici dell’industria delle macchine stradali in Cina. Cina Alla 2a Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sui trasporti sostenibili tenutasi dal 14 al 16 ottobre a Pechino, ha presentato le sue tecnologie all’avanguardia, tra cui la cabina intelligente 5G, la tecnologia senza pilota e le soluzioni per la costruzione di strade intelligenti per l’intero ciclo di vita.

Sotto il tema “Trasporto sostenibile, sviluppo sostenibile”, la conferenza si è concentrata sulle opportunità e le sfide che i vari modi di trasporto devono affrontare per fornire soluzioni specifiche per lo sviluppo sostenibile del trasporto globale.

Il 5G Smart Pavilion di XCMG ha attirato l’attenzione alla conferenza con un’esperienza interattiva che consente ai visitatori di controllare a distanza il veicolo a vapore senza equipaggio di XCMG a Xuzhou tramite un visualizzatore di realtà virtuale in tempo reale.

“Il visualizzatore di realtà virtuale può aiutare l’operatore a monitorare l’ambiente circostante e i dati sulla qualità del veicolo e della costruzione e fornire una soluzione intelligente in aree non adatte al funzionamento manuale, ad altitudini elevate e condizioni meteorologiche avverse”, ha affermato. Lu Chuan, CEO di XCMG. “Aderendo alla strategia di sviluppo orientata all’innovazione, XCMG continua a servire le costruzioni e i clienti globali con i migliori prodotti e servizi”.

Con la sua natura relativamente isolata e chiusa, le macchine stradali potrebbero essere il primo settore nel settore delle macchine edili a realizzare operazioni senza equipaggio su larga scala, ha spiegato Cui Jisheng, direttore generale di XCMG Road Machinery. Con il continuo sviluppo della tecnologia dell’informazione e dell’intelligenza artificiale, la costruzione non presidiata standard non è più così inverosimile. XCMG ha già La più grande flotta di costruzioni stradali non presidiate al mondoE completato molti progetti, inclusa la manutenzione autostradale Shanghai–Nanchino.

XCMG Road Machinery ha partecipato a molti importanti progetti di costruzione di strade da record in patria e all’estero, tra cui Qinghai-Tibet Expressway a un’altitudine di 4500 metri, Il L’autostrada desertica più lunga del mondo, la Beijing Xinjiang Expressway, Il Il ponte più lungo del mondo, Beibanjiang Bridge, oltre al autostrada Nairobi e Kenia, Il Aeroporto internazionale di Hoima a Uganda, Il La più grande raffineria di Dangote in Africa a Nigeria e altro ancora.

“Dalla gestione della catena di approvvigionamento, progettazione, ricerca e sviluppo e produzione alla rigenerazione attraverso l’intera catena del valore, XCMG ha adattato la struttura, migliorato i collegamenti, il risparmio energetico e le emissioni ridotte. Le operazioni di XCMG si sono sempre concentrate sullo sviluppo verde e sostenibile, e noi sono andati oltre la tradizione del profitto come unico obiettivo del processo aziendale”. Wang Min |, Presidente e CEO di XCMG.