Xiaomi Redmi A2 vs Xiaomi Redmi A2+: la gamma entry-level brilla con due telefoni con molto da offrire | smartphone

Xiaomi è riuscita a posizionarsi come uno dei grandi riferimenti quando si tratta di acquistare un telefono cellulare grazie a un rapporto qualità-prezzo difficile da eguagliare. Abbiamo un buon esempio I nuovi Redmi A2 e Redmi A2+Due fermate molto economiche con molto da offrire.

Stiamo parlando dei successori del Redmi A1 e del Redmi A2, una famiglia di terminali che ha regnato sovrana nella fascia entry-level grazie ad alcune caratteristiche più allettanti e un prezzo di smontaggio.

Di più, se si tiene conto di ciò Redmi A2 arriva a 109 euro. Per quanto riguarda Redmi A2+, al momento non sappiamo quanto costerà, ma tutto punta a 129 euro.

Così come Redmi A2 e Redmi A2+

Prima di parlare di caratteristiche tecniche, diciamo così Redmi A2 e Redmi A2+ sono due gocce d’acqua sia esteticamente che tecnicamente. L’unica differenza tra i due modelli è che il Redmi A2+ ha un lettore di impronte digitali, mentre il modello A2 fa a meno di questo elemento per abbassare un po’ di più il prezzo.

In questo modo il file Schermo Redmi A2 e Redmi A2 + È costituito da uno schermo LCD da 6,52 pollici con risoluzione HD+. A questo dobbiamo aggiungere il processore MediaTek Helio G36, un SoC molto solvente che ha già mostrato le sue prestazioni impressionanti in altri telefoni entry-level. Inoltre, ci saranno due versioni con 2 o 3 GB di RAM. In entrambi i casi troviamo 32 GB di storage interno.

Ovviamente è un vantaggio molto ragionevole poter spostare facilmente il sistema, quindi Xiaomi ha optato per questo Android Vai Per dare vita a questi telefoni, proprio come i telefoni che seguiranno.

In questo modo, i nuovi telefoni Redmi A2 e Redmi A2 + hanno il sistema operativo Android 12 Go Edition, in modo da poter installare tutti i tipi di applicazioni senza problemi e usufruire dei servizi Google, Comprese app come Apps, Keep e Gmail per fare alcuni esempi.

continuando con Caratteristiche tecniche di Redmi A2 e Redmi A2+Va notato che include un sistema a tripla fotocamera composto da un sensore principale da 8 megapixel, oltre a una fotocamera frontale da 5 megapixel.

La ciliegina sulla torta la mette lui Batteria da 5000 mAh con ricarica da 10W. Quindi la sua autonomia sarà più che garantita per fornire più di un giorno di schermo.

per me Prezzo e data di uscita di Redmi A2 e Redmi A2+Al momento Redmi A2 è già comparso in diverse catene di distribuzione spagnole al prezzo di 109 euro, e il modello più vitaminico arriverà sicuramente nei prossimi giorni al prezzo di 129 euro.