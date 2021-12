Xiaomi Watch S1, cosa sappiamo del prossimo concorrente dell’Apple Watch | Utensili

Domani sarà un grande giorno per il produttore asiatico. In compenso, l’azienda presenterà il nuovo Xiaomi 12, Xiaomi 12 Ultra e il nuovo Xiaomi 12X. E non solo, perché abbiamo appena appreso che approfitteranno dell’evento per mostrare Nuovo smartwatch Xiaomi Watch S1.

E a poche ore dalla data di presentazione, il produttore ha appena annunciato il nuovo Xiaomi Watch S1, uno smartwatch che punta al massimo, come ha confermato l’azienda attraverso vari manifesti pubblicitari che ha pubblicato a riguardo. questo è Un nuovo smartwatch per competere con il Samsung Galaxy Watch 4 e l’Apple Watch Series 7.

Cosa sappiamo di lui? Orologio Xiaomi S1

La verità è che sappiamo molto poco di questo dispositivo. Finora il produttore asiatico ha sempre scelto di lanciare smartwatch economici che offrano un ottimo rapporto qualità prezzo, ma questo nuovo modello Scommetti che sembra molto più unico dei suoi predecessori.

Per quanto riguarda il design di questo Xiaomi Watch S1, vediamo attraverso i poster pubblicitari pubblicati dal marchio che avrà un design rotondo, oltre a finiture metalliche per offrire un aspetto più premium. E attenzione, cosa? L’offerta termina con il vetro zaffiro Per garantire una grande resistenza ai graffi (in linea di massima i diamanti saranno l’unico materiale in grado di danneggiarlo). Da qui il nome S che sta per Super, quindi la potenza non mancherà.

Continua inoltre a mantenere i pulsanti fisici sul lato destro in modo da poter navigare più comodamente nell’interfaccia. E attenzione, questo modello può avere un altoparlante. Motivo? Ti permetterà di ascoltare musica, nonché di effettuare o rispondere alle chiamate senza dover tirare fuori il cellulare dalla tasca.

Per quanto riguarda il resto delle caratteristiche tecniche, al momento sono un completo mistero. Possiamo presumere che avrà uno schermo AMOLED per garantire la migliore qualità dell’immagine, nonché la possibilità di utilizzare lo smartwatch in ambienti che vedono molta luce solare, ma possiamo indovinare qualcos’altro.

il tuo sistema operativo? Essendo un modello ricco di vitamine, può scommettere su Wear OS 4, l’ultima versione del sistema operativo indossabile di Google che ha progettato in collaborazione con Samsung. Ma per ora non sono altro che speculazioni, quindi bisognerà aspettare domani per vedere cosa ci sorprenderà la fabbrica durante Presentazione Xiaomi Watch 1S.