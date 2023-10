Figure nere storiche onorate al Museo dell’Aria e dello Spazio di San Diego – Telemundo San Diego (20)

SAN DIEGO – Venerdì il Museo dell’Aria e dello Spazio di San Diego inaugurerà la sua nuova mostra permanente, “Rombendo Barreras”, o “Rompere le barriere”, in onore degli aviatori e degli astronauti neri pionieristici nel corso della storia.

“Il Museo dell’Aria e dello Spazio di San Diego è orgoglioso della sua lunga storia di onoramento e riconoscimento del contributo dei pionieristici aviatori e astronauti neri, sia attraverso mostre presso il nostro museo che attraverso la prestigiosa International Air and Space Hall of Fame”, ha affermato Jim. Kidrick, presidente e amministratore delegato del museo.

La mostra New Breaking Barriers è un’estensione naturale e permanente del nostro tradizionale tributo agli aviatori di Tuskegee con il nostro P-51 Mustang, dipinto con la nostra famosa e distintiva livrea “Red Tail Squadron”, nonché con i nostri innovativi aviatori neri. Lo onoriamo nella Hall of Fame che è esposta ogni giorno nel nostro museo.

Secondo il museo, il fulcro della mostra è un film d’animazione con le sembianze di Benjamin Oliver Davis Jr., che esplora la storia dei pionieristici aviatori e astronauti neri.

Una dichiarazione rilasciata dal museo afferma che Davis divenne il primo generale di brigata nero dell’aeronautica americana durante la seconda guerra mondiale e giocò un “ruolo strumentale nell’integrazione dell’aeronautica militare”. Mentre lavorava al Pentagono, Davis fondò l’Air Force Demonstration Squadron, noto come Thunderbirds, nel 1953. Davis fu inserito nella prestigiosa International Air and Space Hall of Fame presso il San Diego Air and Space Museum nel 1996.

Oltre a Dean Davis, gli uomini e le donne presenti nella mostra Breaking Barriers sono:

Vernice Armor: il primo aviatore nero della Marina americana e la prima donna pilota da caccia del Corpo dei Marines degli Stati Uniti.

James Herman Banning e il meccanico Thomas Cox Allen: i primi neri americani a viaggiare attraverso gli Stati Uniti il ​​9 ottobre 1932.

Sceneggiatura: Stuart Bluford Jr.: il primo americano di colore a viaggiare nello spazio il 30 agosto 1983.

Janet Harmon Bragg – La prima donna nera americana a ottenere la licenza di pilota commerciale nel 1942.

Willa Beatrice Brown: la prima donna nera americana a ottenere la licenza di pilota negli Stati Uniti e la prima donna nera ufficiale della Civil Air Patrol.

Eugene Jacques “James” Pollard – volò in Francia durante la prima guerra mondiale come primo aviatore militare americano nero.

Elizabeth “Bessie” Coleman: la prima donna nera americana e la prima nativa americana a ottenere la licenza di pilota il 15 giugno 1921.

Mae Carol Jemison: la prima donna nera americana a viaggiare nello spazio il 12 settembre 1992.

Lloyd W. “Fig” Newton: il primo pilota americano nero nello squadrone dimostrativo dell’USAF noto come “Thunderbirds”.

William Jennifer Powell: uno dei pionieri dell’aviazione nera in America.

La mostra Davis and Animation si trova nella Galleria della Seconda Guerra Mondiale del museo, che espone con orgoglio un P-51 Mustang dipinto con la caratteristica livrea “Red Tail” dello Squadrone Tuskegee per onorare il primo squadrone americano completamente nero delle Forze aeree degli Stati Uniti. .