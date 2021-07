“Zircon”, il missile ipersonico russo che può volare nove volte più veloce del suono

In un altro spettacolo di muscoli militari, Russia Avviato con successo Il suo nuovo missile nave ipersonico “Zircon”, ha detto lunedì il ministero della Difesa russo.

Secondo il rapporto, la nave da guerra Barands dell’ammiraglio Gorshov ha lanciato il missile dal Mar Bianco verso un bersaglio al largo della costa.

“El Missile ‘Zircon’ Batti il ​​quadrato Verso una destinazione distante più di 350 chilometri”, ha detto Dipenzanza Non ha specificato quando si è svolto il test.

Durante il test sono state confermate le caratteristiche tattico-tecniche del missile “Zircon”. La velocità del velivolo è stata prossima a quella del Mach 7″ (circa A 8.500 chilometri).

La Russia prevede di equipaggiare entrambi questi missili nave ipersonici Navi di superficie come i sottomarini.

“Zircon” è, secondo il presidente russo, Vladimir Putin, è stato in grado di volare Nove volte la velocità di un suono (Mac 9) ha un raggio di oltre mille chilometri e può colpire bersagli di terra e di mare.

Progetto zircone

Il progetto dello zircone non è nuovo. La Russia aveva già annunciato all’inizio di quest’anno che intendeva produrre in serie il missile DS Ircon e fornirlo alle forze armate entro il 2022.

A ottobre, in occasione del compleanno del presidente Putin, è stata testata un’altra liberazione. Il Presidente lo ha festeggiato Un “grande capitolo” per il Paese.

“Dotare le nostre Forze Armate – Esercito e Marina – delle forze armate più recenti, davvero diseguali, è sicuramente garantito. La capacità di sicurezza del nostro paese Per molto tempo, ha detto Putin in quell’occasione.

Il missile da crociera, con una gittata di oltre 1000 km, era originariamente utilizzato da bombardieri supersonici come il Dupolev TU-160.

Le immagini distribuite dal Ministero della Difesa russo mostrano il lancio del missile. Foto: A.P.

Ma ora è stato testato con successo per l’evacuazione da basi navali, di superficie e subacquee. Si prevede inoltre di avere una versione da lanciare da siti terrestri in futuro.

test

Nel 2020, la Marina russa ha condotto diversi test di fuoco di missili ipersonici zirconi da sottomarini e navi da guerra. Nel novembre 2020, il programma 22350 della Marina russa, l’ammiraglio Gorshkov, ha testato con successo il missile ipersonico Zircon dal Mar Bianco.

I missili ipersonici Zircon possono essere lanciati da navi da guerra e sottomarini dei programmi 885 e 885M. Secondo i dati del sito, i missili costieri di Boston potrebbero trasportare anche nuovi missili ipersonici. navyrecognition.com.

Nel 2020, la Marina russa ha condotto diversi test di lancio di missili ipersonici. Foto. Andhra

Missile ipersonico allo zircone, Conosciuto anche come 3M-22 È stato progettato da NPO-machinostroeniya a Rio de Janeiro nella regione di Mosca. Fa parte del campus 3K-22 (codice zircone) La NATO riporta SS-N-33.

Missile max Mach 9 e Ad un’altitudine di 30-40 kmLa portata e la velocità aumentano quando la resistenza al vento diminuisce.

Nave da guerra nucleare?

Secondo fonti militari russe, il missile ha una gittata da 300 a 400 kg 8-10 metri di lunghezza. Il missile avrà una nave da guerra convenzionale, ma abbondano le speculazioni che potrebbe trasportarlo Un’arma nucleare del futuro.

Lo zircone è un missile nave ipersonico Con due livelli. Il primo stadio utilizza un razzo a combustibile solido per lanciare e accelerare il missile, il secondo stadio Utilizza il motore Scramjet Muovere il missile a velocità ipersonica rientra nell’intervallo definito dalla vita del motore.

Lo Zircon 3S-14 è progettato per utilizzare il Russian Universal Vertical Launch System, lo stesso missile marino dei missili Onyx e Caliph, rendendolo più facile ed economico Impegnati in navi e sottomarini. Secondo fonti militari, il missile zircon avrà una versione leggera che verrà lanciata in aria, probabilmente Da un jet Dupolev Tu-160/M/M2.

Fonte: Con informazioni da AP, EFE e navyrecognition.com

ap