5 Giochi di casino online di tendenza nel 2023

I moderni siti di gioco d’azzardo offrono migliaia di giochi diversi ai loro giocatori. Con questa enorme quantità di opzioni tra cui scegliere, non c’è da stupirsi che gli utenti si attengano spesso ai giochi già popolari. Nel 2023, nelle lobby dei casino online di siti come https://sportaza.com/it/games erano presenti diversi giochi particolarmente degni di nota.

Dynamite Riches Megaways

Il primo gioco che vale la pena di controllare è stato fornito da Red Tiger Gaming. RTG è una grande azienda del settore: ha fan in decine di paesi in tutto il mondo. Questo titolo specifico è una delle migliori slot machine di questo fornitore di software, poiché combina una grafica attraente con una meccanica sorprendentemente piacevole.

La funzione Megaways è la ragione principale della popolarità di questo titolo. Essa consente ai giocatori di espandere la griglia, aumentando il numero di piste di gioco fino a 117.649. Il numero base di rulli di Dynamite Riches Megaways è di sei, mentre il valore del ritorno al giocatore di questa slot machine raggiunge il 95,70%. Il moltiplicatore di vincite massimo è di x5.341.

Grand Junction Mountain Express

Il prossimo gioco di casino online da provare nel 2023 è stato creato da Playtech, che è ancora più popolare del precedente fornitore di software. Grand Junction Mountain Express è una slot machine con uno stile visivo cartoonesco e interessanti funzioni aggiuntive. È anche una delle pochissime slot a tema treni.

Il titolo presenta una griglia 3×5 con fino a 50 linee di puntata disponibili per creare le combinazioni. Il valore RTP di questo gioco è del 96,51%, superiore alla media. Anche il moltiplicatore di vincita massima è decente, in quanto raggiunge x2.000 in questa slot. Le meccaniche extra disponibili in Grand Junction Mountain Express includono giri gratuiti, mini-giochi bonus, simboli Wild e Scatter, moltiplicatori e un jackpot.

Athena’s Glory

Il prossimo gioco della lista è ispirato alla mitologia greca. Questa slot machine è stata creata da Spinomenal e i giocatori l’hanno apprezzata molto. Da più di sei anni è in cima alle classifiche di molti casino online. La grafica della slot è accattivante e le animazioni fanno un ottimo lavoro per rendere l’esperienza di gioco più emozionante.

La macchina ha cinque rulli e fino a 50 linee di pagamento disponibili per le scommesse. Il valore RTP di Athena’s Glory raggiunge il 96,30%, mentre le sue caratteristiche aggiuntive includono simboli Wild e Scatter, giri gratuiti, rulli mobili, Sticky Wilds e moltiplicatori. Il moltiplicatore di vincita massimo di questa slot è x450.

Stormforged

Il prossimo titolo è stato creato da Hacksaw Gaming. È fortemente ispirato alla mitologia scandinava e lo stile è minimalista. Tuttavia, le opere d’arte sono di alta qualità e le animazioni sono ben progettate. La macchina è disponibile su desktop e dispositivi mobili, e la sua ottimizzazione è ottima su tutte le piattaforme.

Stormforged ha un layout 4×5 con 14 linee di pagamento su cui scommettere, mentre il suo RTP raggiunge il 96,41%. È stata rilasciata nel marzo 2023, quindi non è ancora chiaro se il gioco rimarrà di tendenza. La buona notizia è che le sue caratteristiche aggiuntive, come il Bonus Buy, i Giri Gratuiti, i Simboli Scatter, i Simboli in espansione e altre ancora, aumentano il valore di rigiocabilità del gioco.

Wizardz World

L’ultimo titolo della lista è stato sviluppato da un fornitore di software meno conosciuto, Elysium Studios. Si tratta di una società molto più piccola rispetto agli altri giganti del settore presenti in questa lista, ma è riuscita a entrare nelle pagine di tendenza di molti casinò online con la sua ultima uscita Wizardz World. Il titolo è una semplice slot machine 3×5 con un’interessante combinazione di funzioni aggiuntive. I giocatori che amano meccaniche come i mini-giochi bonus, i giri gratuiti, il Nudge e il gioco automatico dovrebbero assolutamente dare un’occhiata a questa macchina.

