Guida del giocatore al Baccarat casino live

Molti storici ritengono che il baccarat sia stato inventato in Nepal nel XVI secolo, nel qual caso si tratta del gioco di carte più antico di tutti i tempi. Tuttavia, alcuni sostengono che il gioco sia nato solo all’inizio del XIX secolo.

All’epoca, due varianti del baccarat erano particolarmente popolari: lo Chemin de Fer e il Baccarat Banque. Oggi le varianti del baccarat casino live sono numerose e la più popolare è il Punto Banco, che è essenzialmente la stessa cosa del baccarat.

Le varianti più giocate del Baccarat

Avete difficoltà a decidere a quale gioco di baccarat giocare? Non preoccupatevi, vi forniremo una panoramica delle varianti più comuni.

Nessuna commissione per il Baccarat

Il No Commission Baccarat di Evolution Gaming è diventato uno dei giochi di baccarat dal vivo più popolari casino live.

Evolution ha aggiunto una nuova funzione al tradizionale gioco del baccarat che ha un impatto notevole. In questo caso, i giocatori non devono pagare alla casa una commissione del 5% se puntano sul banco e finiscono per vincere la scommessa.

Ci sono anche numerose scommesse laterali lucrative di cui il giocatore può approfittare.

Controllo del Baccarat dal vivo Squeeze

Evolution Gaming è anche responsabile del gioco Live Baccarat Control Squeeze. Un’ulteriore caratteristica di questa versione del gioco è che i giocatori scoprono le loro carte da soli invece che con il banchiere.

Due telecamere sono posizionate sotto il tavolo da gioco e il tavolo è coperto da filtri ottici. Per vedere le proprie carte, i giocatori devono solo cliccare sull’angolo della carta. Questa versione ha le regole standard del baccarat.

Baccarat in diretta in velocità

Lo Speed Baccarat dal vivo è un’altra variante del baccarat tradizionale che segue le stesse regole. La differenza, tuttavia, sta nella velocità dei giri.

In questo gioco, le scommesse devono essere piazzate entro 10 secondi. Inoltre, i giocatori possono scegliere tra diverse scommesse laterali e giocare in modalità 3-D.

Baccarat di prestigio

Prestige Baccarat di Playtech porta il gioco a un livello completamente nuovo. Con croupier dal vivo selezionati e una piacevole atmosfera di gioco, il giocatore può contare su un trattamento VIP di prima classe.

Grand Baccarat

Il Grand Baccarat offre un’aria di sfarzo e lusso da vero casinò, facendo sentire ogni giocatore un VIP.

Qui è possibile non solo scommettere sulla mano del banco o del giocatore, ma anche piazzare numerose scommesse laterali.

Regole del Baccarat

Le regole del baccarat casino live non sono particolarmente difficili, ma è possibile che non si riesca a capirle subito.

Ma non è un grosso problema, perché durante il gioco tutto andrà al suo posto da solo e basteranno pochi round per immergersi completamente nel gioco.

In sostanza, si tratta di prevedere correttamente chi vincerà il giro, il giocatore, il croupier o se ci sarà un pareggio.

Il baccarat si gioca con sei o otto mazzi di carte. Le carte hanno i seguenti valori: L’asso vale 1 punto, i numeri da 2 a 9 corrispondono ai loro valori numerici, mentre il 10 e le carte coperte valgono 0 punti.

All’inizio della partita, ai giocatori e ai banchieri vengono distribuite due carte. Lo scopo del gioco è avvicinarsi a 9 punti con queste due carte.

Ad esempio, un 2 e un 4 valgono 6 punti, mentre un 4 e un 5 valgono 9 punti.

Inoltre, nel baccarat si usano i termini “Draw” e “Stand”, che indicano quando o se deve essere estratta una terza carta.

Se il valore delle carte del giocatore è compreso tra 0 e 5, è necessario pescare una terza carta. Se il valore delle carte è compreso tra 6 e 9, non sono necessarie altre carte. Per il banchiere, le regole sono un po’ più complicate e dipendono dalle carte del giocatore.

Quali sono le probabilità di vincere al Baccarat?

Il baccarat casino live è un gioco di carte che offre una delle migliori probabilità. Le probabilità di vincita variano a seconda della variante e se si punta sul giocatore o sul banco.

Nel baccarat classico, il margine della casa è dell’1,06% quando si punta sul banco e dell’1,36% quando si punta sul giocatore. Il pareggio è quello che paga di più, ma è anche quello con il margine della casa più alto, pari al 14,40%.

Rispetto ad altri giochi di carte, le probabilità di vincita nel baccarat sono piuttosto impressionanti.

