a fuoco! Il primo gol di Luis Diaz stabilisce un nuovo record in Premier League

Luis Diaz è l’uomo del momento in Inghilterra e nel mondo. colombiano E ha ottenuto il battesimo del suo obiettivo lo scorso fine settimana segnando nella vittoria della sua squadra sul Norwich CityE il Un nuovo giorno in Premier League inglese.

L’agricoltore ha risposto alla fiducia che gli ha dato l’allenatore tedesco Jürgen Klopp e ha anche segnato nuovi segni nella storia del campionato inglese. Il gol, arrivato all’81° minuto, ha rotto la più grande serie di passaggi finora in questa stagione. Un totale di 34 tocchi tra gli uomini del Liverpool sono stati dati alle piantagioni di caffè per terminare il gioco nel miglior modo possibile.

Secondo Opta, uno statistico, il debutto da gol di Luis Diaz ha portato a termine grandi cose. Il gol di Luis Diaz è arrivato con il Liverpool Dopo una serie di 34 passaggi continui, il maggior numero mai segnato in un gol in Premier League in questa stagione.

34 – Il gol di Luis Diaz per il Liverpool è stato segnato oggi dopo una serie di 34 passaggi continui, il massimo per qualsiasi gol in Premier League in questa stagione e più di qualsiasi gol del Liverpool dai tempi dell’Opta.Questo dato è disponibile nella competizione (dal 2006 al 2007 ). fatto. pic.twitter.com/JVfUnvkph9 – OptaJoe (@OptaJoe) 19 febbraio 2022

Conoscendo questo fatto meraviglioso, L’account Opta non è stato l’unico a festeggiarlo. I Reds hanno sfoggiato sui propri social lo strepitoso gol della loro nuova stella della stagione. “𝐖𝐎𝐖 🔥 Sequenza di 34 passaggi prima del primo gol di @LuisFDiaz19 Reds che gol di squadra 🤩” si legge nell’account del Liverpool.

Il mondo intero si arrende ai suoi piedi

L’ex giocatore dell’Everton James Rodriguez ha festeggiato il primo gol di Al Falah in Inghilterra. “Lucho Diaz, incredibile. Luchito è molto umile. Abbiamo un ottimo rapporto. Lavora con calma e il modo in cui gioca al Liverpool mi rende molto felice”.“Lo ha detto in una trasmissione sul suo canale Twitch.

Nella nazionale colombiana Diaz è costantemente elogiato quando veste il tricolore, e non sorprende che inizi a dare qualcosa di cui parlare nel calcio inglese, con alcuni allenamenti che lo hanno aiutato a conquistare la piena fiducia dello staff tecnico .

Il grande gol mi rende molto felice per lui e spero che possa vincere molte cose importanti in una grande squadra, è la squadra perfetta per vincere titoli per lui e per il calcio colombiano perché è importante che questi giocatori escano e vadano alla grande ”, ha aggiunto Rodriguez. dal Qatar.

James ha confermato di essere “molto felice” di avere Luis Diaz in Europa Spera che “spero che più giocatori escano e vadano dai grandi. Mi rende davvero felice”.

Lo storico giocatore inglese Gary Lineker, capocannoniere dei Mondiali del Messico 1986 e dello standard internazionale del calcio, ha invece rivolto alcune brevi ma sincere parole a Lucho sul suo account Twitter, dopo il gol contro il Norwich, che ha dominato il giocatore. vittoria Reti In Premier League: “Una bella presentazione di Luis Diaz. La sua prima partita con il Liverpool. È un ottimo giocatore”.

Luis Diaz si preparerà per la prossima partita con il Liverpool contro il Leeds United mercoledì, valida per la 19esima data in cui non ha potuto giocare. Quindi Potrebbe giocare la sua prima finale di Coppa di Lega in Inghilterra contro il ChelseaPartita in programma domenica 27 febbraio.