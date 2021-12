Aaron Rodgers dice che presto prenderà una decisione sul suo futuro

Rodgers ha detto che si è goduto la stagione e si sente più a suo agio con la tavola Packers.

Baia Verde, Wes. – Aaron Rodgers È pronto a fare una promessa quando si tratta del suo futuro: non ci vorrà molto dopo questa stagione ai Green Bay Packers per prendere una decisione.

Rodgers Fornisci un assaggio di quale sarà il suo processo mentale quando deciderà cosa vuole fare la prossima stagione. Ha lasciato tutte le possibilità, dallo stare con i Packers al giocare per un’altra squadra e al ritiro, sul tavolo.

Aaron Rodgers sostiene che è stato uno dei suoi anni migliori e che continua a divertirsi ad allenare, lavorando con i suoi compagni di squadra, allenando e il consiglio di amministrazione. GT

“Non sarà qualcosa che prolungherò per mesi e mesi”, ha sottolineato. Rodgers Alla fine di una lunga risposta sul suo futuro.

Rodgers Ha detto che parlerà con i suoi “amanti” dopo la stagione, con la sede centrale – il capo squadra Mark Murphy, Direttore generale Brian Gutkunst e vicepresidente delle operazioni Ross Paul – E con l’allenatore Matt LaFleur e il tuo staff, e poi prenderai una decisione.

“Non fermerò la squadra per niente. Una volta che mi impegno e se c’è l’obbligo di andare avanti, sìSarà una decisione rapida”.

circa un anno fa, Rodgers Ha detto che il suo futuro è con imballatori Era un “bel mistero” e poi, dopo aver perso il campionato NFC la scorsa stagione contro i Pirates, si è incluso in un gruppo di giocatori dal futuro incerto. poi ad aprile Adam Shifter A partire dal ESPN Riferì che Rodgers aveva iniziato a suggerire a chi gli era vicino che non avrebbe continuato con i Packers. Questa situazione non è stata risolta fino a un giorno prima dell’inizio del campo di addestramento a luglio. Al suo ritorno in squadra, dopo aver saltato un intero programma fuori stagione, Rodgers ha dettagliato la sua lista di lamentele. Uno dei più importanti di questi sentimenti era la sua sensazione di non essere coinvolto in decisioni che riguardano direttamente il suo lavoro.

Dopo un inizio lento che includeva una sconfitta per 38-3 contro i Saints in gara 1, Rodgers è tornato a un livello miglior giocatore e il imballatori (12-3) hanno il miglior record NFL con due partite da giocare. In vari momenti di questa stagione, Rodgers ha automaticamente elogiato Gutkunst e il suo staff quando si tratta di acquisire giocatori.

si bene Rodgers Notando che “non lo escluderebbe” quando gli è stato chiesto del pensionamento, ha concordato: “Questo è stato uno dei miei anni preferiti.”

“Penso che questa stagione mi sia piaciuta e penso che giocare l’anno prossimo sia sicuramente nella mia mente”, ha detto Rodgers. “Una delle cose ovvie [quiero] Non è un ostacolo e la capacità di continuare a giocare. Penso che sia importante per me. Se mi ha insegnato qualcosa quest’anno, è che posso ancora giocare; Amo ancora il gioco, sono ancora molto competitivo e mi godo ancora il processo per tutta la settimana”.

Rodgers ha anche detto che gli manca la routine quotidiana degli allenamenti, a cui non ha potuto partecipare nell’ultimo mese e mezzo a causa di un infortunio al dito.

“Ci saranno molte cose in cui soggiornerò in bassa stagione. Ciò non significa, o che nessuno dei commenti che ho fatto, non significa che ci sto pensando [jugar] Altrove voglio essere chiaro. Le cose che ho detto sulla squadra ora, l’anno scorso, Brian e io abbiamo avuto un rapporto onesto e vero, e apprezzo molte delle cose che ho visto dalla squadra che sono direttamente correlate alle conversazioni che abbiamo avuto nella stagione. Basso, e questo era importante per me. Mi è piaciuto prendere parte alle decisioni che influenzano direttamente il mio lavoro, di cui ho parlato durante la bassa stagione, e Brian ha preso l’iniziativa in questo, e apprezzo il modo in cui il nostro rapporto è cresciuto”.

“Amo molto Matt e mi piace giocare per lui. Amo i miei compagni di squadra. Lo staff tecnico è stato fantastico e lo prendono in giro ogni giorno. I giocatori sono chiaramente ciò per cui giochi… quindi mi sto divertendo anno più di ogni altro. un’altra cosa”.

Rodgers ha un contratto l’anno prossimo. Inizialmente era stato firmato fino al 2023, ma al suo ritorno i Packers accettarono di ristrutturare il suo contratto e annullare l’ultima stagione.

Un altro soggetto interessato è il beneficiario di imballatorie Davant Adams. È all’ultimo anno di contratto. I negoziati sull’estensione sono falliti prima della campagna e a causa della sua associazione con Rodgers (I due hanno appena stabilito il record di franchigia di touchdown tra il quarterback e il ricevitore a 67), potrebbe non prendere una decisione fino a quando non lo farà Rodgers.

“A questo punto, sto solo cercando di godermelo e andare a giocare e come quello che ha detto Aaron, assaporare questi momenti perché non sai mai cosa accadrà”, ha detto Adams mercoledì.

“Ovviamente mi piace essere in anticipo e mi piace essere qui. Vedremo come andrà tutto. Ma in una certa misura, sono collegato a ’12’. Non è che, se se ne va, non sarò qui, o se lo sa. Rimane, lo farò. È qualcosa a cui dobbiamo prestare attenzione.”