Alight and Workday offre un’esperienza globale e unificata nella gestione del capitale umano e del libro paga

Giorno lavorativo, Inc. (NASDAQ: WDAY), leader nelle applicazioni cloud aziendali per la finanza e le risorse umane E scendiInc. (NYSE: ALIT), fornitore leader di tecnologie e servizi per il capitale umano basati su cloud, ha annunciato oggi l’espansione della loro alleanza strategica per offrire un’esperienza di gestione stipendi semplificata e unificata ai professionisti delle risorse umane e delle retribuzioni di tutto il mondo.

Con l’implementazione iniziale in sei grandi regioni in Europa (Benelux, Germania, Italia, Paesi nordici, Spagna e Svizzera), la partnership riunisce la piattaforma tecnologica per l’esperienza dei dipendenti di Alight, Alight Worklife e Workday Human Capital Management (HCM). piattaforma digitale. La piattaforma unificata consente alle organizzazioni di godere di un’esperienza semplificata e unificata che le aiuta a gestire le complessità della loro forza lavoro globale.

“La piattaforma Worklife di Alight, basata su cloud con funzionalità globali complete di gestione stipendi in oltre 180 paesi e 25 lingue, offre un servizio completo e completo che integra l’esperienza leader del settore di Workday nella gestione del capitale umano”. Csar Jelvez, Director of Career Services and Global Payroll di Alight: “Non vediamo l’ora di espandere la nostra portata come partner strategico nei programmi e nei servizi Workday per offrire maggiore valore ai nostri clienti comuni in tutto il mondo”.

Attraverso questa associazione, Giorno di lavoro e partenza Possono aiutare i clienti ad accelerare la loro innovazione sostituendo sistemi e processi isolati e frammentati con una soluzione globale unificata che consente loro di migliorare l’esperienza dei dipendenti e automatizzare i flussi di lavoro. La soluzione offrirà una suite completa di funzioni, come la registrazione delle presenze, la gestione del personale e il libro paga, in modo che le organizzazioni possano elaborare, rivedere, segnalare e analizzare le risorse umane e il libro paga. Ulteriori vantaggi includono l’accesso a servizi retribuiti e retribuiti, nonché offerte di servizi di gestione flessibili e competenze locali per aiutare le organizzazioni a stabilire standard e garantire una conformità coerente con le normative locali.

“Siamo lieti di espandere la nostra collaborazione con Alight per fornire una soluzione dinamica che consenta alle organizzazioni di reclutare, gestire e guidare la propria forza lavoro globale attraverso un’unica offerta semplificata e unificata”, ha dichiarato Angelique de Vries-Schibergen, Head of Workday EMEA. “Workday HCM fornisce offerte di gestione della forza lavoro senza soluzione di continuità, dalla retribuzione e la programmazione al monitoraggio del tempo e ai benefit, che, se combinate con l’esperienza globale di Alight in materia di buste paga, possono portare a una maggiore flessibilità per i nostri clienti comuni mentre affrontano un periodo di cambiamento in corso”.

