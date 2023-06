Le masse gestite nel Private Banking ammontano a 637.000 milioni di euro

Secondo l’osservatorio di settore DBK A rapporti (una controllata di Cesce), il principale fornitore di informazioni commerciali, finanziarie, settoriali e di marketing in Spagna e Portogallo, Dopo la forte corsa a cui ho assistito nel 2021, lo è diventato sviluppo sfavorevole affiliato mercati monetaricon risultati negativi sia sulle azioni che sul reddito fisso, in uno scenario di rialzo dei tassi di interesse, ha condizionato il Banca privata In 2022.

Banca privata

Quindi il volume Patrimonio Gestito Termina l’esercizio con 637 miliardi dell’euro, il che significa Crescita del 2,4%. Rispetto al 2021, a differenza Ha registrato un aumento del 17,1% nell’anno precedente. Tuttavia, è stato apprezzato notevole dinamismo Nel Acquisizione di nuovi clienticon il 2022 che si chiude con un totale 615.000.

è previsto che fine 2022 entità bancario universale Messa a fuoco 74% dell’attività Dai servizi di private banking, corrispondenti alle entità specializzato Lui il restante 26%.

Negli ultimi anni ce ne sono stati tanti operazioni aziendali In questo settore, stimolare la crescita visualizzare la messa a fuoco. Uno dei movimenti più recenti e di vasta portata è stato Acquista CreditSuisse da UBS, i cui risultati avranno un impatto significativo sul settore.

IL sospetto Sulla ripresa economica, e Instabilità dei mercati finanziari e possibilità Nuovi caricamenti dei tassi di interesse Influirà sullo sviluppo mercato nel breve termine.

comunque, il Previsione per il biennio 2023-2024 Indicane uno Accelerazione moderata Del tasso di crescita del risparmio gestito nel private banking, nell’ambito di Maggiori sforzi di reclutamento di clienti per entità.

Servizi bancari alla persona

D’altra parte, l’anno fiscale 2022 si è chiuso con a eredità A 655 miliardi in euro Sono riuscito In Servizi bancari alla personacon ca 6,2 milioni di clienti È servito da questo tipo di servizio, che è quasi interamente legato a unità bancarie commerciali specializzate.