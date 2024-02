L’S&P 500 vuole estendere i suoi massimi prima che emergano ulteriori dati sull’inflazione. Dubbi sull'indice Dow Jones

I futures sull'indice Dow Jones scendono dello 0,10% a 38.731 punti, mentre i futures Standard & Poor's 500 salgono dello 0,22% a 5.040 punti. I futures Nasdaq 100 salgono dello 0,59% a 17.949 punti.

L'indice S&P 500 ha chiuso giovedì al nuovo massimo storico, superando ancora una volta la soglia dei 5.000.. Anche il Dow Jones e il Nasdaq hanno ottenuto guadagni nella sessione precedente.

Nel corso della settimana, l'indice generale del mercato è aumentato meno dello 0,1%. Nel frattempo, il Dow Jones è in rialzo dello 0,3% fino a giovedì, considerando che martedì ha registrato il calo più grande da marzo 2023. Ma il Nasdaq è sceso dello 0,53% in valore cumulativo per la settimana.

Gli investitori hanno trascorso la settimana valutando la direzione dell'economia statunitense, soprattutto dopo i dati CPI di febbraio più forti del previsto e un calo sorprendentemente marcato delle vendite al dettaglio di gennaio, che potrebbero indicare una maggiore debolezza nella spesa dei consumatori.

“Non ci sono solo brutte notizie”, spiega Adam Turnquist, stratega di LPL Financial. “Le aspettative di mercato e le aspettative di politica monetaria della Federal Reserve (Federal Reserve) si sono avvicinate, mitigando la fonte della volatilità del mercato. Inoltre, i dati economici migliori del previsto sono stati la forza trainante dietro la rivalutazione dei tagli dei tassi di interesse nel mercato, riducendo la probabilità che si verifichi uno scenario di forte calo.

Gli investitori conosceranno oggi i nuovi dati sull’inflazione, come previsto L'indice dei prezzi alla produzione di gennaio viene pubblicato poco prima della campana. Gli economisti intervistati dal Dow Jones si aspettano un aumento dello 0,1%. Altri riferimenti per oggi saranno i numeri di nuove costruzioni e di permessi di costruire per gennaio. Con la consueta giornata di negoziazione già iniziata, gli investitori dovranno prestare attenzione al sentiment dei consumatori dell'Università del Michigan per febbraio.

Sul fronte societario, le azioni di Applied Materials sono aumentate di quasi il 13%. La società di semiconduttori ha presentato ieri i conti dopo una chiusura superiore alle attese. L'EPS per il primo trimestre fiscale è stato di 2,13 dollari, escluse le voci, superando gli 1,90 dollari per azione attesi dagli analisti. I ricavi per il periodo sono stati di 6,71 miliardi di dollari, anch'essi superiori alle stime di mercato di 6,48 miliardi di dollari.

Ottima ricezione anche per i conti Coinbase. L'exchange di criptovalute ha registrato utili nel quarto trimestre di 1,04 dollari per azione su un fatturato di 954 milioni di dollari. Gli analisti si aspettavano una perdita di 1 centesimo per azione e un fatturato di 822 milioni di dollari. Le azioni di Coinbase sono aumentate del 12% prima e dopo la campana Nelle ultime sedute è stato favorito anche dalla forte ripresa del Bitcoin, che ha raggiunto i livelli più alti da dicembre 2021.

Tra le note negative della giornata c'è DoorDash, le cui azioni sono scese di oltre l'8% nel periodo di pre-apertura. L’azienda di consegna di cibo ha riportato risultati contrastanti: sebbene i ricavi siano aumentati del 27% a 2,3 miliardi di dollari, battendo le stime del mercato, una perdita di 39 centesimi per azione è stata maggiore del previsto. DoorDash, le cui azioni sono aumentate dell'85% nell'ultimo anno, ha visto il suo numero totale di ordini aumentare del 23% a 574 milioni, più dei 561 milioni previsti.

Anche le azioni di Roku hanno registrato un forte calo, indicando un calo del 15,5%. Il fornitore di streaming ha registrato una perdita maggiore di quanto previsto dal mercato: ha perso 55 centesimi per azione nel quarto trimestre, rispetto ai 52 centesimi per azione previsti dagli analisti. Naturalmente, i ricavi di 984 milioni di dollari hanno superato le stime di 968 milioni di dollari.

Nei mercati delle materie prime, i prezzi del petrolio sono scesi dopo i forti guadagni di ieri, quando la debolezza del dollaro conseguente ai dati sulle vendite al dettaglio ha sostenuto l’oro nero, nonostante le aspettative dell’Agenzia internazionale per l’energia secondo cui la domanda crescerà di circa 1,2 milioni di barili al giorno quest’anno. Il 50% in meno rispetto alla crescita di 2,3 milioni di barili al giorno nel 2023.

Queste preoccupazioni sulla domanda sembrano ripresentarsi oggi, con i futures statunitensi West Texas Intermediate in ribasso dello 0,83% a 77,39 dollari. Il prezzo del barile di Brent, il barile di riferimento in Europa, è sceso dello 0,97% a 82,06 dollari.

L'euro si è apprezzato dello 0,07% rispetto al dollaro, portando il tasso di cambio a 1,0778 dollari per valuta.

Nel reddito fisso, i rendimenti obbligazionari attendono un aumento dei nuovi parametri di riferimento odierni. Nelle obbligazioni decennali benchmark, il rendimento sale di due punti al 4,26%, mentre nelle obbligazioni a due anni il rendimento raggiunge il 4,607%.

