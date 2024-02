West Fraser riporta risultati contrastanti nel quarto trimestre e prevede forti spese di capitale per il 2024 Da Investing.com

©Reuters.



West Fraser (WFG) ha pubblicato i risultati finanziari del quarto trimestre e dell’intero anno 2023, rivelando prestazioni settoriali contrastanti e un bilancio solido. La società ha generato 97 milioni di dollari di EBITDA rettificato durante il quarto trimestre e 561 milioni di dollari per l'intero anno, equivalenti a un margine del 9%.

Nonostante la debole domanda di legname segato in Nord America, il segmento del legname ingegnerizzato ha registrato buoni risultati. West Fraser si aspetta sfide legate all'inflazione dei costi e ai vincoli sul mercato immobiliare, ma rimane ottimista riguardo alla sua strategia a lungo termine e al business del legname. La società ha stabilito un significativo piano di spesa in conto capitale per il 2024, con investimenti previsti compresi tra 450 e 550 milioni di dollari.

Aspetti principali

L'EBITDA rettificato del quarto trimestre di West Fraser è stato di 97 milioni di dollari, con cifre per l'intero anno pari a 561 milioni di dollari.

Il business del legname ingegnerizzato del Nord America ha riportato ottimi risultati, mentre la domanda di legname segato è stata debole.

È stata mantenuta una strategia disciplinata di allocazione del capitale, con piani di investimento tra i 450 e i 550 milioni di dollari nel 2024.

Si prevedono sfide in termini di costi dei fattori produttivi, tassi ipotecari e accessibilità di manodopera e alloggi.

L’industria del legname nordamericana si trova ad affrontare difficoltà nell’aumentare l’offerta.

I prezzi dell'azienda sono diminuiti nel mercato europeo, ma continua a concentrarsi sulla regione.

Non sono previsti cambiamenti operativi significativi a causa di potenziali emendamenti al British Columbia Land Code.

West Fraser resta impegnata a migliorare la scala e la struttura dei costi della propria attività OSB ed è ottimista riguardo alla propria attività di ricerca e sviluppo a lungo termine.

Aspettative dell'azienda

West Fraser pianifica investimenti per migliorare i propri asset e anticipa le sfide per il settore.

La società è ottimista riguardo al proprio portafoglio di asset e alla strategia di allocazione del capitale.

Nonostante le attuali condizioni di mercato, le prospettive a lungo termine per il settore del legname sono positive.

Ribasso evidenziato

La debole domanda di prodotti in legno in Nord America continua a incidere sul mercato.

I costi di produzione gonfiati e le restrizioni sul mercato immobiliare pongono potenziali sfide per il futuro.

Aspetti positivi

Gli ottimi risultati del settore del legno ingegnerizzato sono un indicatore positivo.

Il solido bilancio dell'azienda offre flessibilità finanziaria e supporta investimenti strategici.

fallimento

I prezzi sono diminuiti nel mercato europeo, il che potrebbe incidere sulla redditività in quella regione.

Le principali domande e risposte

Sean McLaren ha confermato che il progetto Henderson è compreso nel budget e che si prevedono risultati positivi, ed ha sottolineato la modernizzazione del portafoglio americano.

Chris Virostek ha fatto riferimento ai rapporti MD&A di fine anno e al terzo trimestre per informazioni dettagliate sui risultati del settore della pasta di legno e della carta.

Tre asset contribuiscono principalmente ai risultati del segmento Pasta di carta e carta, mentre altri due sono joint venture.

Durante la presentazione degli utili è stato spiegato l'approccio della società agli investimenti di capitale, ponendo l'accento sul completamento dei progetti esistenti in base alla loro disponibilità e redditività prima di avviarne di nuovi. È stato inoltre discusso l'impegno di West Fraser nei confronti delle sue attività europee e dei risultati del settore della pasta e della carta, evidenziando le risorse specifiche che contribuiscono ai risultati del settore. La chiamata si è conclusa con un'espressione di gratitudine e una dichiarazione lungimirante riguardante il rapporto sulla situazione per il prossimo trimestre.

Approfondimenti su InvestingPro

West Fraser (WFG) ha dimostrato un approccio disciplinato alla gestione del capitale, come evidenziato dalle sue recenti informative finanziarie. Per fornire ulteriore contesto sulla salute finanziaria e sulle prospettive strategiche della società, ecco alcuni approfondimenti chiave basati sui dati in tempo reale di InvestingPro:

Investire i dati Pro:

Capitalizzazione di mercato (rettificata): 6,58 miliardi di dollari, che conferma la significativa presenza dell’azienda in questo settore.

Rapporto P/E degli ultimi dodici mesi al terzo trimestre del 2023: 191,56, indicando una valutazione elevata rispetto agli utili.

Rendimento da dividendi secondo gli ultimi dati: 1,49%, a dimostrazione dell’impegno della società nel restituire valore agli azionisti.

Suggerimenti per InvestingPro:

West Fraser è rimasta attiva nel riacquisto di azioni proprie, un segno della fiducia del management nel valore della società e del potenziale positivo per i rendimenti per gli azionisti.

Con più liquidità che debiti in bilancio, la società ha una forte posizione di liquidità che le consente di resistere alla volatilità del mercato e investire nella sua strategia di crescita.

Il solido bilancio della società, come osservato nel parere di InvestingPro, è coerente con la grande flessibilità finanziaria descritta nell'articolo. Inoltre, l'attività di riacquisto di azioni può essere un segno della fiducia del management nel valore intrinseco dell'azienda, nonostante le sfide descritte nei punti salienti dell'articolo.

Per i lettori che cercano analisi più approfondite e suggerimenti aggiuntivi da InvestingPro, West Fraser ha attualmente 10 suggerimenti aggiuntivi su InvestingPro, a cui è possibile accedere all'indirizzo: https://www.investing.com/pro/WFG.

