Amazon ha rotto il sito web e ha abbassato questo tablet con 8 GB di RAM e Android 13 a meno di 120 euro

Nello specifico, riguarda Teclast P40HD, un tablet di fascia media che ha tutto il necessario per soddisfare le esigenze di tutte le tipologie di utenti. È in grado di eseguire tutti i tipi di applicazioni e persino giochi ed è ideale per navigare in Internet e guardare film. La cosa migliore è il suo prezzo poiché è disponibile su Amazon per un periodo limitato. Meno di 120 euro. Continua a leggere mentre ti diciamo tutto ciò che è in grado di offrire e rimarrai stupito.

Goditi film e serie sul tuo grande schermo

Stiamo parlando di un tablet che al suo interno non ha solo un hardware interessante. Qui troviamo A Processore Unisoc T606 Otto core con clock fino a 2,0 GHz, in grado di fornire prestazioni ottimali. Si tratta di un chip caratterizzato da bassi consumi e temperature, ed è prodotto utilizzando la tecnologia a 12 nm. lo accompagna 8 GB di RAM (Espandibile tramite memoria virtuale fino a 16GB di RAM) e Spazio di archiviazione 128 GB. Se abbiamo bisogno di più spazio possiamo farlo Utilizza le schede MicroSD. Inoltre, è andato perduto Androide 13l’ultimo sistema operativo di Google (certificato GMS) insieme al Play Store per scaricare giochi e app.

Un’altra caratteristica importante è batteria da 6000 mAh, Che secondo il produttore è in grado di raggiungere 7 o 8 ore di riproduzione di filmati a 1080p. Vale anche la pena evidenziare la presenza di un sistema Con due fette Con accesso a Internet tramite reti 4G. Un’altra sezione interessante è che include il posizionamento e la navigazione GPS e Beidou. Inoltre, dispone di doppio Wi-Fi, Bluetooth 5.0, doppia fotocamera HD e altoparlanti stereo per un’esperienza più coinvolgente durante l’ascolto di musica e la visione di film.