Hanno scoperto Medusa che dà la luce per trovare le cellule dotate di memoria

Gli scienziati hanno scoperto che esiste Un tipo di medusa capace di ricordare e imparare dalle esperienzeCiò apre promettenti linee di ricerca per comprendere la memoria e con essa le malattie associate alla sua perdita, come la demenza.

I ricercatori hanno scoperto chi Università di Copenhagen (Danimarca) e Agent (Germania)pubblicato sulla rivista Current Biology, è stato prodotto attraverso esperimenti su un campione noto come Medusa scatola, Tripidalia cestophoraÈ una specie molto velenosa che misura circa un centimetro e vive nelle mangrovie delle regioni dei Caraibi e dell’Indo-Pacifico.

Dopo più di dieci anni di studio su questo tipo di meduse, un… Neurobiologo dell’Università di Copenaghen, Anders JarmVide che il suo semplice sistema nervoso dava molto più di quanto avesse pensato, nonostante non avesse un cervello centrale come la maggior parte degli animali e contenesse appena un migliaio di neuroni rispetto ai cento miliardi di neuroni, ad esempio, di cui dispone il cervello umano.

La medusa scatola ha ventiquattro occhi distribuiti nelle sue quattro strutture cerebrali, alcune delle quali formano immagini. Ciò conferisce loro una visione più complessa rispetto a quella di altri tipi di meduse.

Per orientarsi tra le mangrovie e catturare i piccoli crostacei che se ne nutrono, quattro occhi di Tripidalia cestophora guardano la superficie dell’acqua e si muovono attorno alle radici delle mangrovie.

Calcolare la distanza è essenziale per loro in questo processo per evitare le radici in modo da non danneggiare i loro corpi gelatinosi. In modo tale che se si allontanano troppo presto dalle radici non avranno il tempo di cacciare e se lo fanno troppo tardi possono colpirle..

Riproducendo le condizioni delle mangrovie in laboratorio e collocando diversi esemplari di queste meduse in questo ecosistema simulato, i ricercatori hanno visto come osservano il contrasto cromatico tra le radici e l’acqua per valutare le distanze di sicurezza che consentono loro di cacciare e pescare. Evitare le radici per evitare di scontrarsi con loro.

Sebbene questo contrasto di colore cambi ogni giorno a causa dell’acqua piovana, delle alghe o dell’azione delle onde, gli scienziati hanno notato che questi animali hanno un tipo di apprendimento associativo, In modo tale che calcolino quotidianamente la distanza di sicurezza, con le impressioni visive che già hanno del contrasto cromatico e con l’apprendimento dei movimenti falliti..

Sono sufficienti da tre a cinque manovre fallite perché la cubomedusa se ne accorga e smetta di sbattere contro le radici; Ad una velocità simile a quella degli animali dal cervello complesso come i topi.

L’apprendimento è stato verificato attraverso esperimenti di elettrofisiologia e condizionamento, che hanno anche mostrato dove avviene l’apprendimento nel sistema nervoso delle meduse.

“Questa scoperta apre interessanti linee di ricerca per scoprire in quali cellule risiede la memoria e quali cambiamenti strutturali e fisiologici avvengono nei neuroni quando sono coinvolti in processi avanzati di apprendimento.“Spiega uno degli autori, neurobiologo dell’Università di Copenaghen, Anders Jarm.

Una volta rivelati questi meccanismi di apprendimento, i ricercatori li confronteranno con quelli di altri animali.

Secondo Anders Jarm, “Questo tipo di conoscenza rivoluzionaria può essere utilizzata per diversi scopi, ad esempio per forme di demenza. Non sto dicendo che questa sia una cura. Ma se riusciamo a comprendere meglio le cellule che contengono la memoria, un problema centrale in questa malattia, potremmo essere in grado di gettare le basi per comprenderla e curarla meglio.“.

Evie