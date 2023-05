Annuncio del primo lotto di giochi Game Pass di giugno

Microsoft annunciare Il primo lotto di giochi da aggiungere al catalogo di Game Pass a giugno. Tra questi ci sono Amnesia: The Bunker, il nuovo gioco survival horror di Frictional Games, e Hypnospace Outlaw, un titolo che i suoi creatori definiscono “il simulatore Internet degli anni ’90”.

Amnesia: The Bunker sarà disponibile lo stesso giorno in cui viene rilasciato, il 6 giugno, proprio come Hypnospace Outlaw.

Ecco l’elenco completo dei giochi in arrivo su Xbox Game Pass nella prima metà di giugno:

Dandelion: A Colorful Tale (Cloud, Console, PC) – È ora disponibile

Farworld Pioneers (console e PC) – disponibile ora

Car Mechanic Simulator 2021 (cloud, console e PC) – 1 giugno

Slayers X: Terminal Aftermath: Revenge of the Slayer (Cloud, console e PC) – 1 giugno

The Big Con (Cloud, console e PC) – 1 giugno

Amnesia: The Vault (cloud, console e PC) – 6 giugno

Hypnospace Outlaw (Cloud, console e PC) – 6 giugno

Rune Factory 4 Special (Cloud, Console, PC) – 8 giugno

Stacking (cloud e console) – 8 giugno

Dordogne (cloud, console e PC) – 13 giugno

Inoltre, l’azienda di Redmond ha confermato anche alcune uscite a catalogo nel corso di questo mese. Questo sarà il caso dei seguenti titoli, che lasceranno Xbox Game Pass il 15 giugno: