vivo X90 Pro, il dispositivo perfetto per divertirsi a scattare foto incredibili

La fotografia è diventata una delle funzioni più importanti dei nostri telefoni cellulari. Non sorprende che questi dispositivi possano sostituire completamente le fotocamere compatte e persino le fotocamere semi-professionali in molti ambienti. Questo è il motivo per cui i produttori di smartphone come vivo investono così tanto in ricerca e sviluppo in modo che i loro telefoni siano l’unica fotocamera di cui avremo mai bisogno.

Uno degli aspetti più degni di nota di questo dispositivo è il modulo della fotocamera posteriore, che contiene Tre sensori di alto livello Ci offre una versatilità perfetta, la possibilità di scattare foto con un grandangolo, avvicinarsi alla distanza perfetta per scattare una foto o espandere l’area dell’inquadratura con un angolo ultra grandangolare.

E tutto questo mantenendo un livello di qualità e definizione in tutti gli obiettivi difficilmente eguagliabile. Per fare ciò, utilizza un ampio sensore da 50 MP nella fotocamera principale e un altro sensore da 50 MP nello zoom ottico, per estrarre il massimo dettaglio dalle immagini.

La collaborazione con ZEISS è un’altra caratteristica degna di nota, che porta un approccio più professionale alla fotografia, sia nell’hardware che attraverso Coprocessore Vivo v2come nei programmi.

E parlando di software, dobbiamo evidenziare l’enorme numero di funzioni che possiamo utilizzare nella fotocamera vivo X90 Pro.

Il software è fondamentale nella fotografia

Abbiamo modalità di scatto basate sulla scena, per sport, notte, ritratto, foto, video, professionale, foto dal vivo, poster in realtà aumentata, doppia esposizione e molto altro.

La suddetta collaborazione con ZEISS consente un’esperienza di fotografia di ritratto diversa da qualsiasi altra nel mercato odierno. Possiamo modificare lo sfondo per avere motivi simili alle lenti ZEISS fisiche, cosa non possibile su altri marchi.

Menzione speciale a ZEISS T* Coating, una tecnologia che consente alle immagini di uscire senza quelle fastidiose luci che rimbalzano sulle fotocamere che, così spesso, rovinano l’esperienza.

Anche nella fotografia notturna, otteniamo immagini dettagliate senza rumore, cosa che di solito accade con sensori usati meno comunemente. non qui. Il processore di immagini vivo V2 consente non solo che le foto notturne siano buone indipendentemente dal sensore con cui sono state scattate, ma i video in condizioni di scarsa illuminazione sembrano essere di qualità molto superiore a quella che vediamo normalmente.

Infine, dobbiamo menzionare Modalità cinematografica Registrazione video, con filtri e LUT che forniscono colori distinti, nonché proporzioni che fanno sembrare i video di tutti i giorni presi da un film.

Batteria potente e ottima

Ma il Vivo X90 Pro non è solo un telefono per scattare foto. Il processore MediaTek Dimensity 9200 ci offre prestazioni di alto livello con un consumo energetico regolato, perfetto per goderselo al massimo per un periodo più lungo. Questo chip è in grado di gestire nuove memorie utilizzando le tecnologie UFS 4.0 e LPDDR5X, le più veloci sul mercato.

Ciò è aiutato anche dalla sua batteria da 4.870 mAh, che può ricaricarsi in pochi minuti grazie alla ricarica rapida via cavo da 120 W o alla ricarica wireless da 50 W.

La batteria ha fino a 24 sistemi di protezione e la certificazione TÜV Rheinland per garantire che il dispositivo sia sempre mantenuto a una temperatura ottimale e sicura, caricandosi anche alla massima velocità grazie al caricabatterie da 120 W incluso nella confezione di vendita. Questo caricabatterie ti consentirà di ricaricare fino al 50% in soli 8 minuti o completare un ciclo di ricarica in meno di mezz’ora.

Tutti questi dispositivi sono controllati da FunTouch OS, l’interfaccia live che migliora ciò che Android 13 ha da offrire, con tutte le app e i servizi di Google nel palmo della tua mano.

vivo x90 Pro è uno dei telefoni cellulari più completi in circolazione Puoi comprare orae l’opzione da considerare se apprezzi molto la fotografia.