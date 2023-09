65 app e giochi Android a pagamento, gratuiti o offerti per un periodo limitato

Se hai fretta, puoi ottenere 65 app e giochi Android a pagamento, completamente gratuiti o per pochissimi soldi.

Ora puoi acquistare Data Defense, il miglior gioco di strategia con una grafica semplice per Android senza pagare un solo centesimo

Siamo completamente immersi in un nuovo fine settimana e vi portiamo come ogni sabato Le migliori offerte da Google Play Storegrazie al quale puoi ottenere sei dozzine di applicazioni e giochi a pagamento per Android Completamente gratuito o ad un costo molto inferiore al suo costo abituale.

Senza ulteriori indugi, elencheremo 65 app e giochi Android a pagamento sono gratuiti o con sconti superiori al 50% nella stragrande maggioranza dei casi. Tuttavia, ricordalo Queste offerte hanno una durata limitataQuindi, se sei interessato a una di queste app e giochi, scaricali prima che tornino al loro prezzo normale.

App gratuite a pagamento per Android

App di pagamento scontate per Android

Giochi a pagamento gratuiti per Android

Giochi Android a pagamento con sconto