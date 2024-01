Arabella Che: Dalla rottura con Ruben Dias alla firma di un amato reality show

La loro relazione è iniziata in autunno e non finirà in inverno. Durante il mese di novembre, Robin Dias Era collegato al modello Arabella Che; Lui sta raccogliendo successi su successi al Manchester City e lei, dal canto suo, è una modella internazionale con più di un milione di follower sui social. Entrambi hanno condiviso una foto identica dalla Torre Eiffel a Parigi e la verità ha scosso i cuori: stanno insieme da settembre. Prima che il freddo se ne andasse si salutarono per sempre. Non potrebbe essere più specifico.

Il Che guadagnò la fama, che in seguito raddoppiò grazie alla sua apparizione lì L'Isola dell'Amore 2019, spettacolo di incontri britannici Che, se tradotto nel linguaggio televisivo spagnolo, si può definire un mix fra Grande Fratello E Isola delle tentazioni La sua meccanica si basa sulla convivenza in una cittadina insulare – a Maiorca – con una coppia che, per la logica interna di coordinamento, ruota o meno. La condizione per vincere non è rimanere single o, al contrario, avere sufficiente sostegno da parte del pubblico. Arabella è durata una settimana. È sufficiente uscire da lì completi grande successo.

Dal tutto al niente

Quando i due si incontrarono non ebbero bisogno di presentazioni, ma furono onorati da amici comuni. Due mesi dopo erano già nella Ville Lumière. Una fonte ha detto di quell'incontro parigino il Sole il prossimo: “Sono andati a Parigi per la loro prima mini-vacanza romantica, dove lui l'ha bevuta e cenata nei migliori ristoranti e l'ha anche ricoperta di regali.. Ha poi piantato i semi di una relazione a lungo termine dicendo “stanno cercando di mantenere segreta la loro relazione perché è presto” ma questo è tutto “Si sono divertiti moltissimo e sembravano davvero innamorarsi l'uno dell'altro.”

La verità è che l'incidente di Parigi è avvenuto nel bel mezzo della breve relazione. Due mesi prima dell'inizio, lei era con lei in un volo continuo tra Ibiza (dove si trova la sua casa) e Manchester, e due mesi dopo finirono. L'ultima volta che sono stati visti insieme è stato il giorno di Capodanno, quando sono stati ripresi dalla telecamera mentre arrivavano all'aeroporto di Manchester prima che i loro bagagli venissero controllati. Da allora non si hanno più indicazioni. Finora, così Lo dicono molti media britanniciSi scopre che l'ha lasciata appositamente durante le vacanze di Natale.

In queste circostanze, la situazione divenne virale e controversa nel Regno Unito a causa della velocità con cui veniva prescritto il Qi. “Con il cuore spezzato”ha deciso di tornare alle sue radici televisive: la modella è salita su un aereo per volare a Città del Capo, in Sud Africa, e unirsi al cast della serie Un incontro speciale tra ex concorrenti in la realtà Che gli ha portato la fama. Proprio quella domenica gli ha parlato il SoleDove lo ha indicato “L'anno scorso è stato probabilmente l'anno più sfortunato quando si è trattato di trovare quello giusto.”“, sottolineando la sua “sfortuna in amore”.

In una svolta del tutto inaspettata degli eventi arriva il programma in questione. Questa è una riunione, che è già stata rilasciata sotto questo nome Amore Isola All Stars, I giorni vengono aggiunti al contatore. Il processo rimane lo stesso. “Potrei aver recentemente concluso la mia relazione, ma sono pronta a incontrare l'uomo dei miei sogni.”Il Che ha ammesso. Lì, alla luce del clima caldo dell’Africa meridionale, il freddo di Parigi sembra lontano.

