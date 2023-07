The House of Famous Mexico: Chi è nominato oggi, 12 luglio

è oggi! Il 12 luglio è il giorno delle nomine La famosa casa del Messicoe ciascuno dei residenti ha spiegato le proprie strategie per andare avanti. Qui ti diciamo tutto ciò che devi sapere sulla trasmissione e sulle possibilità a disposizione dei partecipanti.

Chi è stato nominato mercoledì 12 luglio?

Stasera incontreremo i nominati di questa settimana E attraverso AS Mexico, condivideremo con voi i nomi delle celebrità che saranno in pericolo questa settimana.

Questa è la dinamica delle nomination a La Casa de los Famosos

Ogni mercoledì, tutti i residenti entrano nella denominazione con “La Jefa” e dichiarano chi vogliono nominare. Hanno l’opportunità di scegliere due dei loro partner, uno con due punti e uno con due punti. Quando passano tutti, si sommano e chi ottiene il maggior numero di candidati è il candidato della settimana.

L’unica persona con l’immunità questa settimana è Mariana Barbie Juarez, che è riuscita a ottenere il titolo di Capitano della settimana.quindi domani giovedì avrai anche la possibilità di salvare uno dei candidati.

Seleziona il tavolo e dove vedere il reality show

Il programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 22:00, su Canale 5, e il mercoledì è il giorno delle nomination. Mentre la domenica sono i festival, dove ogni settimana si conoscerà un pacco, in punto alle 20:30, via Las Estrellas Canal. Inoltre, se hai Vix+, puoi accedere a tutti i contenuti, incluso lo streaming 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

