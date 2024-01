Previsioni per salute, amore e denaro

Conoscere le aspettative e Cosa c'è in serbo per i Pesci domenica 21 gennaio 2024? In materia di salute, amore e denaro.

Pesci È comprensivo, compassionevole e vulnerabile. Poiché hanno un alto grado di sensibilità, dobbiamo stare attenti a non danneggiarla. I Pesci hanno bisogno di contenimento per sentirsi al sicuro: questo li aiuta a rilassarsi e ad avere fiducia. Ha bisogno di credere in qualcosa di più alto, è in sintonia con ciò che lo circonda, prova amore e compassione per tutti gli esseri sulla Terra e ha una grande ricchezza immaginativa, ma a volte gli manca un po' di forza di volontà. Possiamo condividere la buona arte, il buon cibo e il buon vino, ha molto da insegnarci.