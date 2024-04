Arévalo invita i giovani a partecipare per rendere il Guatemala più prospero

“Ognuno di voi ha un ruolo importante da svolgere in questa trasformazione”, ha affermato il Presidente parlando ai leader del settore, ai quali è stato chiesto di contribuire a migliorare la vita di tutti.

Il primo pensiero del Capo dello Stato è stato “dire che se questo Paese cambierà, lo farà per voi”, per chi ha deciso alle ultime elezioni di non cedere alla logica e al cinismo e di votare con voglia . E speranza.

Ha espresso i suoi ringraziamenti ai rappresentanti della Commissione Nazionale della Gioventù e della Commissione Presidenziale per la Lotta alla Discriminazione e al Razzismo contro i Popoli Indigeni del Guatemala per il sostegno che gli ha permesso di ricoprire questo incarico.

Arévalo ha sottolineato che i fatti non sono tutti rosei e positivi, poiché molti giovani soffrono di violenze e molestie nelle scuole e nelle loro comunità e di varie forme di discriminazione.

“So che molti di voi affrontano sfide quotidiane combattendo le avversità, desiderando maggiori e migliori opportunità, in un paese in cui il tasso di povertà è al 60%”, ha detto il politico 65enne.

Ha sottolineato che non tutti i giovani godono dello stesso livello di gioia e di conforto riguardo al loro futuro, soprattutto quando la povertà si unisce alla discriminazione e all’esclusione storica.

Ma nonostante ciò, i giovani, date le difficoltà che affrontano e all’interno dei loro confini, hanno quella capacità di trasformazione che è propria solo di loro, come ha sottolineato il Presidente del Guatemala nell’incontro svoltosi in questa capitale.

Ha sottolineato che il suo governo è impegnato a lavorare instancabilmente per creare le condizioni che ci permettano di realizzare i nostri sogni, “e per migliorare e contribuire a costruire il Guatemala che tutti sappiamo di meritare”.

Ha sottolineato che stiamo costruendo una nazione che offra la possibilità di studiare, cosa che attualmente hanno solo pochissimi, e di lavorare, cosa che solo un numero molto ristretto di persone hanno, anche meno formalmente, e di competere sulla base dei bisogni e delle capacità e sviluppandosi in modo integrato.

Il progresso di questa regione centroamericana dipende in gran parte dal talento, dalla creatività e dall'energia dei giovani, ha affermato il diplomatico ed ex sociologo di professione.

La coppia presidenziale della regione centroamericana composta da Arévalo e Karen Herrera è entrata in carica il 14 gennaio fino al 2028 con molteplici sfide e la promessa di una nuova primavera.

