Il ministro degli Esteri cinese incontra il suo omologo vietnamita

(Xinhua/Huang Xiaobang)

Nanning, 5 aprile 2019 (Xinhua) – Il ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha incontrato giovedì il ministro degli Esteri vietnamita Bui Thanh Son nella regione autonoma di Guangxi Zhuang, nel sud della Cina.

Wang, anche lui membro dell'Ufficio Politico del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese, ha osservato che le relazioni sino-vietnamite hanno raggiunto un rapido sviluppo lo scorso anno da quando i massimi leader dei due partiti hanno annunciato congiuntamente la costruzione di una comunità sino-vietnamita. Con un futuro comune che porta con sé un significato strategico e dà un nuovo significato alla frase “L'amicizia tra Vietnam e Cina è molto profonda, perché siamo compagni e fratelli”.

Wang ha affermato che dall'inizio di quest'anno, gli alti dirigenti dei due partiti si sono scambiati gli auguri di Capodanno e hanno mantenuto lo slancio delle visite ad alto livello, mentre le province di confine hanno continuato a collaborare strettamente e gli scambi interpersonali hanno raggiunto nuovi sviluppi .

Allo stesso tempo, ha aggiunto, la Cina considera sempre il Vietnam una priorità nella diplomazia di vicinato, è disposta a lavorare con il Vietnam per attuare il consenso raggiunto dai leader senior dei due partiti, elaborare piani solidi per gli scambi bilaterali e la cooperazione e spingere congiuntamente portare la costruzione di una comunità Cina-Vietnam di futuro condiviso a un nuovo livello.

Allo stesso modo, ha osservato, le due parti dovrebbero concentrarsi sulla proposta in sei punti sulla costruzione di tale comunità e lavorare insieme per rafforzare la cooperazione in vari campi, come il miglioramento della comunicazione strategica di alto livello e l’accelerazione dell’allineamento delle strategie di comunicazione e sviluppo, mentre continuando a farlo. Ampliare la cooperazione negli investimenti economici e commerciali, nell’economia digitale, nello sviluppo ambientale, nelle nuove energie e nei principali minerali.

Invitando le due parti a salvaguardare congiuntamente l'equità e la giustizia internazionale e a continuare a sostenersi a vicenda su questioni di grande interesse comune, Wang ha sottolineato che è necessario rimanere vigili per non impegnarsi in scontri tra fazioni nella regione. I “piccoli circoli” minano la pace e la stabilità regionale.

Da parte sua, Bui Thanh Son ha affermato che il Vietnam, come vicino, compagno e fratello, sostiene lo sviluppo della Cina, che considera sempre la massima priorità e scelta strategica nelle sue relazioni estere.

Il Vietnam è disposto a mantenere uno stretto coordinamento con la Cina, promuovere investimenti economici e commerciali, approfondire la cooperazione a livello locale, promuovere efficacemente l’amicizia tra i due paesi e costruire una comunità Vietnam-Cina con un futuro condiviso che sia di importanza strategica e contribuisca maggiori benefici ai due popoli. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri vietnamita.

Allo stesso modo, ha detto, il Vietnam aderisce al principio della Cina unica, sostiene fortemente la posizione della Cina su Taiwan e le questioni relative allo Xinjiang e allo Xinjiang, si oppone all’ingerenza negli affari interni di altri paesi con il pretesto dei diritti umani e della democrazia, e rafforzeremo il multilateralismo. coordinamento con la Cina per salvaguardare gli interessi comuni.

Bui Thanh Son ha aggiunto che il Vietnam è disposto a lavorare con la Cina per attuare il consenso ad alto livello tra i due paesi, gestire adeguatamente le differenze, promuovere efficacemente la cooperazione marittima e le consultazioni sul codice di condotta nel Mar del Vietnam del Sud e proteggere la pace della Cina. E stabilità in questo mare.

Le due parti hanno inoltre avuto uno scambio di opinioni su altre questioni di interesse comune.

(Xinhua/Huang Xiaobang)