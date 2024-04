Il Forum ECLAC in Colombia svilupperà una tabella di marcia sulla scienza

Con l'obiettivo di sviluppare piani d'azione in questo ambito e definire linee di cooperazione, i rappresentanti di 23 delegazioni discuteranno questioni relative agli strumenti, alla governance e all'agenda scientifica e tecnologica.

Vengono discusse anche altre questioni che affrontano la situazione sociale ed economica dell'America Latina, le opportunità per lo sviluppo sostenibile e una prospettiva tecnico-scientifica sulle sfide affrontate da ciascun paese a partire dalle possibilità offerte dagli investimenti strategici.

Alcuni dei suoi comitati discutono anche possibili percorsi di coinvolgimento tra il settore privato e quello pubblico, gli attori regionali e altre questioni identificate come di grande importanza per la regione.

Durante la giornata di apertura tenutasi il giorno precedente, il presidente della Colombia, Gustavo Petro, ha considerato che la scienza e la tecnologia potrebbero aiutare lo sviluppo dei popoli tradizionalmente emarginati, come i movimenti indigeni e la comunità afroamericana, e, allo stesso tempo, potrebbero essere vantaggiosi alle comunità afroamericane. I giovani, anche per le PMI.

Ha affermato che la tecnologia è spesso soggetta al mercato o alla forza, e in questo senso ha avvertito che se non si presta attenzione, la tecnologia valida non è un'applicazione della scienza libera, ma diventa piuttosto un'applicazione condizionata.

Ha sottolineato che “la scienza è libertà, mentre la tecnologia è condizionata al profitto”.

D'altra parte, ha invitato i presenti a discutere sul focus e sull'orientamento da dare alla scienza e alla tecnologia, i cui risultati dovrebbero andare alle società che ne hanno più bisogno, e a questo punto ha sottolineato le difficoltà che ne derivano. Ciò che il popolo palestinese sta vivendo per mano di Israele.

La Colombia, rappresentata dal Ministero della Scienza, Tecnologia e Innovazione, presiederà per un periodo di due anni quest’area della Commissione Economica per l’America Latina e i Caraibi.

