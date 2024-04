Biden-Netanyahu, alleati tra le tensioni – Prensa Latina News

Più o meno parole che esprimono un comunicato poco dettagliato della Casa Bianca sulla conversazione telefonica avvenuta giovedì tra i due leader in un clima di crescente tensione, soprattutto dopo la morte, avvenuta il 2 aprile, di sette volontari che distribuivano cibo a Gaza, tra cui un americano caduto sotto i bombardamenti israeliani.

Gli esperti hanno affermato che la conversazione telefonica è stata la prima dal 18 marzo tra Biden e Netanyahu, e che il linguaggio in questa occasione è variato leggermente dopo mesi di difesa del comportamento di Israele, anche se le morti civili palestinesi a Gaza sono aumentate.

Il presidente Biden ha sottolineato – secondo il testo – che gli attacchi contro gli operatori umanitari e la situazione nel settore assediato sono “generalmente inaccettabili”.

Non è accettabile; Così come le vittime palestinesi, il cui numero ha superato le 108mila, tra morti e feriti, lasciate dall'aggressione israeliana negli ultimi sei mesi (ma di questo non si è parlato).

I due hanno anche discusso delle presunte minacce provenienti dall’Iran e, a quel punto, la dichiarazione diceva: “Biden ha chiarito che gli Stati Uniti sostengono fortemente Israele”.

John Kirby, portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca, ha detto giovedì ai giornalisti che la telefonata tra Biden e Netanyahu è stata organizzata dopo l'uccisione dei lavoratori della World Central Kitchen. “Non anticiperò alcuna possibile decisione politica in arrivo”, ha detto il funzionario, aggiungendo: “Quello che vogliamo vedere sono alcuni cambiamenti reali da parte israeliana, e sai, se non vediamo cambiamenti”. “Ci devono essere dei cambiamenti da parte loro”. E da parte nostra.

Questo appello è arrivato lo stesso giorno in cui il Segretario di Stato Antony Blinken ha indicato che la politica di Washington nei confronti di Tel Aviv riguardo a Gaza potrebbe cambiare se le richieste di “proteggere i civili” non verranno ascoltate.

Sfortunatamente, anche se l’amministrazione Biden afferma di partecipare a questi sforzi, continua a far arrivare gli aiuti militari a Israele.

Il governo degli Stati Uniti sta valutando la possibilità di vendere a Israele fino a 50 nuovi aerei da combattimento F-15, 30 missili aria-aria avanzati AIM-120 a medio raggio e bombe a guida di precisione.

I resoconti della televisione locale indicano che gli Stati Uniti hanno inviato bombe MK 84 a Israele che, secondo i funzionari dell’amministrazione democratica, potrebbero “distruggere interi isolati”.

Le bombe fanno parte di un pacchetto di armi approvato per Israele anni fa, ma appena implementato, e comprende più di 1.800 Mark 84 da 2.000 libbre (MK84) e circa 500 Mark 82 da 500 libbre (MK82). Due funzionari non identificati hanno detto a NBC News.

Un rapporto dello Stockholm International Peace Research Institute ha rivelato che il 69% del totale delle armi importate da Israele proviene dagli Stati Uniti.

Molte di queste armi sono responsabili di oltre 108.000 vittime civili a Gaza, un dato che dovrebbe essere menzionato anche quando si parla di operatori umanitari.

LAM/DFM