Netanyahu sta cercando un’escalation con l’Iran?: Sei mesi dopo l’attacco israeliano a Gaza

In questo programma della Settimana nel Mondo, analizziamo il contesto in cui si è conclusa l’offensiva di sei mesi sulla Striscia di Gaza, in cui l’esercito israeliano ha ucciso più di 33.000 persone, secondo il Ministero della Sanità di Gaza. Tuttavia, è l'uccisione di sette volontari, sei dei quali stranieri, della ONG internazionale Global Central Kitchen che potrebbe mettere sotto controllo il sostegno incondizionato dell'America a Israele.

Ci chiediamo se le recenti richieste di Joe Biden a Netanyahu porteranno a un cessate il fuoco, o se il governo israeliano cercherà di intensificare il conflitto con l'Iran bombardando il consolato iraniano in Siria.

Affrontiamo anche il ruolo dell'intelligenza artificiale nel bilancio delle vittime di questa guerra, a seguito dell'indagine condotta dai media “972” sull'intelligenza artificiale “Lavender” che sarà utilizzata dall'esercito israeliano.

Abbiamo anche discusso delle prospettive per il futuro della NATO quando l’alleanza militare compirà 75 anni, in un momento in cui vede la coesione e l’espansione a causa del nuovo confronto con la Russia a seguito della guerra in Ucraina.

Per l'analisi abbiamo Gonzalo Abarca, conduttore del Forum interamericano di Voice of America; Con Jorge Raya Ponce, giornalista di El Español; Con Edward Soto, giornalista e caporedattore del tavolo centrale del quotidiano “El Tiempo”, e con Catalina Gómez Angel, corrispondente di FRANCE 24 in Iran e inviata speciale in Ucraina.