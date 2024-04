Progresso economico in America Latina – Telemundo Miami (51)

BOGOTA – La crescita economica e la produttività in America Latina e nei Caraibi sono stagnanti da 25 anni, e le prospettive per il 2030 non sono buone, hanno concluso gli esperti al quarto incontro della Conferenza su scienza, innovazione e TIC della Commissione economica per l'Africa. Venerdì l'America Latina e i Caraibi (ECLAC).

L'italiano Carlo Pietropello, Professore della Cattedra UNESCO in Scienza, Tecnologia e Innovazione per lo Sviluppo Sostenibile in America Latina, è stato responsabile di una delle presentazioni di questo incontro.

Anche se ha sottolineato una leggera stabilità tecnologica in America Latina, ha lamentato che il divario con altri paesi europei o americani si sta allargando: “La produttività nella regione rappresenta solo il 40% della sua capacità rispetto ad altri mercati internazionali come gli Stati Uniti”. .

L’italiano ha spiegato che in termini di investimenti e sviluppo della produttività tecnologica, i paesi dell’America Latina sono “molto inferiori” rispetto al resto del mondo, e ha attribuito questo all’eterogeneità delle regioni dove “i ricchi stanno diventando sempre più ricchi”. I poveri sono più ricchi. “Diventare più povero.”

Nel corso della presentazione, l'esperto ha spiegato che le risorse naturali sono state storicamente e continueranno ad essere il principale sostegno per molte regioni, ma “andando avanti” bisognerà cominciare a tenere conto della transizione verde.

“I paesi devono tenere conto della transizione verde e digitale e imparare a produrre metalli con tecnologie più ecologiche”, il tutto per migliorare la presenza delle aziende nel commercio internazionale dal punto di vista della sostenibilità.

Il buon utilizzo delle risorse naturali “aiuterà le aziende locali a entrare nell’arena del commercio internazionale” in America Latina e nei Caraibi, dove, secondo Pietrobello, attualmente vengono importate otto volte di più di quanto viene esportato in altri paesi.