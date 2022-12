Argomenti per l’EFE International Day del 2 dicembre 2022 (13:00 GMT)

Questo contenuto è stato pubblicato il 02 dic 2022 – 13:11

Guerra in Ucraina

MOSCA/Lviv (Ucraina) – La Russia ha ritirato unità dalle città della regione di Zaporizhia e dalla riva sinistra del fiume Dnepr a Kherson, secondo l’Ucraina, che ha riconosciuto per la prima volta da agosto che ben 13.000 soldati e 6.000 civili sono stati uccisi durante la guerra. (Testo) (Immagine) (Video)

Lviv, Ucraina — Le interruzioni di corrente causate da missili russi e attacchi di droni alle infrastrutture civili minacciano la vita di ucraini gravemente malati che dipendono da una fornitura continua di elettricità. Di Rostislav Averchuk. (registro eventi) (testo) (immagine) (video)

11.00 GMT GINEVRA – La Missione indipendente delle Nazioni Unite per indagare sull’invasione dell’Ucraina, che già a settembre ha concluso che la Russia ha commesso crimini di guerra nel conflitto in corso, ha lamentato l’inaccessibilità dei territori occupati dalle forze armate russe, che rende difficile il loro lavoro. (Testo) (Audio) (Video)

BRUXELLES – La Commissione europea ha proposto venerdì di punire con la reclusione fino a cinque anni chi cerca di sottrarsi alle sanzioni concordate a livello europeo, con l’obiettivo di rendere più efficaci le misure restrittive concordate nei confronti della Russia per la guerra in Ucraina. (Testo) (Immagine) (Audio) (Video)

LODOZ, Polonia – Funzionari per gli affari esteri dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) hanno concluso un incontro di due giorni in Polonia nel quale hanno affrontato in via prioritaria la situazione creata dalla guerra in Ucraina, chiedendo i crimini di guerra commessi durante il conflitto devono essere assicurati alla giustizia. (Testo) (Immagine) (Video)

USA Spagna

Washington, – Il Re Filippo VI visiterà Washington, dove incontrerà l’Amministratore Delegato del Fondo Monetario Internazionale, Kristalina Georgieva, e parteciperà alla celebrazione del centenario del conseguimento del Master in Relazioni Internazionali presso la Georgetown University, che ha studiato nel 1995 quando era. Principe. (Testo) (Immagine) (Video)

(L’incontro con Kristalina Georgieva è previsto per le 18:30 GMT. La partecipazione al master alla Georgetown University alle 23:00 GMT)

Corona virus cinese

PECHINO – Dopo diversi giorni di protesta contro la politica ufficiale “Covid Zero”, sono già diverse le città cinesi che nelle scorse ore hanno allentato alcune restrizioni, e alcune autorità hanno iniziato a lanciare il messaggio che “ci sono le condizioni per il paese per adeguare le misure anti-epidemia.” (Testo) (Immagine) (Video) (Inviato)

I jihadisti dell’Isis

Beirut – La Siria ha rivendicato oggi la responsabilità dell’operazione che ha ucciso il leader del jihadista dello Stato Islamico (Isis) Abu al-Hasan al-Qurashi nel sud del Paese, dopo giorni di ambiguità sulla sua identità, che non è stata ancora chiarita. Di Noemi Jabua (Testo)

Siccità in Kenya

Maalameen (Kenya): la città keniota di Maalemeen è rimasta senza acqua. Gli stagni si sono prosciugati. e pozzi. Nonostante gli appelli delle ONG, le conseguenze della peggiore siccità degli ultimi 40 anni hanno continuato a diffondersi nel Corno d’Africa, lasciando una scia di terreno arido e carestia. Di Pablo Moraga (Cronaca) (Testo) (Foto) (Video) (Trasmesso)

Will Smith

LOS ANGELES (USA) – Il ritorno di Will Smith sul grande schermo con “Emancipation” segnerà a che punto si trova la carriera dell’attore americano dopo il controverso schiaffo al comico Chris Rock agli Academy Awards all’inizio di quest’anno. . Di Monica Rubalcava (Testo) (Foto) (Video)

Indigeni del Perù

Iquitos (Perù) — Il Perù ospita 25 popolazioni indigene isolate e di primo contatto, la maggior parte delle quali vive nella vasta regione amazzonica di Loreto.Circa 7.500 peruviani stanno affrontando una campagna per abrogare la legge che li riconosce e li protegge. Col pretesto che li condanna all’arretratezza. Di Carla Simon Ross (Testo) (Foto) (Video) (Invia)

Messico Phil

Guadalajara (Messico) – La Fiera internazionale del libro di Guadalajara (FIL) assegna il suo Premio 2022 per la letteratura indigena d’America allo scrittore Maya Luis Antonio Canche Precinum, autore di “Stories That Happened in My City” che vuole preservare, rivitalizzare e dare il Lingua Maya uno slancio nazionale e internazionale. (Testo) (Immagine) (Video)

(Consegna prevista alle 22.00 GMT)

Tabella delle informazioni

11:00 GMT Lodz (Polonia). Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione nell’Europa esterna. – I ministri degli esteri dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) stanno tenendo una conferenza a Lodz per discutere la situazione nelle regioni euro-atlantiche ed eurasiatiche e la guerra. in Ucraina e le sue conseguenze. (Fino al 2 dicembre) (Testo) (Foto) (Video) (conferenza stampa alle 13:30 GMT)

Sono le 11:00 GMT Ginevra. Guerra in Ucraina. – La commissione internazionale indipendente istituita dal Consiglio per i diritti umani presenta i risultati della sua visita in Ucraina per indagare sui crimini avvenuti. (Testo) (Video)

18:30 Washington. – Stati Uniti e Spagna. – Re Filippo VI visiterà Washington, dove incontrerà l’Amministratore Delegato del Fondo Monetario Internazionale, Kristalina Georgieva, e parteciperà alla celebrazione del centenario del Master in Relazioni Internazionali alla Georgetown University. (Testo) (Immagine) (Video)

Lima. Protezione Amazzonia. – Mapbiomas Amazonía venerdì ha rivelato i suoi ultimi dati sugli effetti del cambiamento climatico sul polmone verde del pianeta, che ha perso il 25% della sua copertura forestale e ha visto aumentare l’attività mineraria di oltre il 1.000%. (Testo) (Immagine) (Video)

Buenos Aires. Valuta argentina. – Entra in vigore il cambio differenziale in Argentina per chi acquista nel Paese con carte di credito emesse all’estero. (testo)

19:30 GMT Toronto (Canada). – Canada Unione Europea. Il ministro canadese per il commercio internazionale, Marie Ng, e il vicepresidente esecutivo della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, tengono una conferenza stampa a Ottawa dopo una riunione della commissione mista CETA, l’accordo di libero scambio tra il Canada e l’Unione europea. (testo)

Alle 15:30 – L’Avana. Cuba, Unione Europea. – Riunione del Terzo Comitato Misto tra l’Unione Europea e Cuba per discutere questioni bilaterali nel quadro del controverso accordo di dialogo politico e di cooperazione tra Cuba e l’Unione Europea. Royalton Paseo del Prado (foto) (testo) (video)

21:15 – Bogotà. – Colombia Spagna. – Il Segretario di Stato per il mondo iberoamericano, caraibico e spagnolo, Juan Fernández Trigo, è in visita in Colombia per discutere questioni politiche, culturali ed economiche con le autorità del Paese andino. (Testo) (Immagine) (Video)

13:00 – Roma. Agricoltura presso l’Organizzazione per l’alimentazione e l’agricoltura. – Questo venerdì, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) pubblica il suo primo rapporto sullo stato del “suolo nero” in occasione della Giornata mondiale del suolo 2022, che si terrà il 5 dicembre. (testo)

22:00 – Guadalajara, Messico. – MESSICO FIL. – La Fiera Internazionale del Libro di Guadalajara (FIL) assegna il Premio 2022 per la letteratura indigena d’America allo scrittore Maya Luis Antonio Canche Briceño. (Testo) (Immagine) (Video)

14:30 – Washington. L’occupazione negli Stati Uniti d’America. – Il governo degli Stati Uniti pubblica i dati sulla disoccupazione di novembre, dopo ottobre in cui sono stati creati 261.000 posti di lavoro, anche se il tasso di disoccupazione è leggermente salito al 3,7%. (testo)

