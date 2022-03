Asopankaria afferma che la Colombia continua a fornire “buoni salari”.

Colbrenca/Mauricio Alvarado

Unione bancaria raggruppata per Assubanaria, ha riferito che i consumi delle famiglie colombiane sono stati sostenuti dall’espansione del credito, evidenziando che questo è stato il motore storico di crescita dell’economia nel 2021; Il che ha permesso di ripristinare i livelli di produzione che erano stati loro registrati prima dell’inizio del confinamento.

Nonostante la crisi che ha causato covid19, Il credito ha continuato a scorrere, rispondendo ai bisogni delle famiglie colombiane. Ha affermato che i livelli erogati nel 2021 sui prestiti al consumo e sulla casa hanno superato i livelli pre-pandemia e gli indicatori di delinquenza sono migliorati grazie alla buona cultura del pagamento dimostrata dai colombiani. Hernando José GomezCapo di Asobancaria.

L’entità ha mostrato che la crescita del portafoglio in prestiti immobiliari e al consumo è stata la più alta. In effetti, i pagamenti sono aumentati di oltre il 50% in entrambi i modi alla fine dello scorso anno.

Vigilanza finanziaria Ha sottolineato che i prestiti al consumo si sono chiusi con la crescita del 2021, a causa di fattori come il sostegno del governo e i bassi tassi di interesse, che hanno raggiunto il minimo storico nell’anno precedente, secondo Banca della Repubblica.

L’ente di regolamentazione ha evidenziato il credito commerciale e il microcredito, che sono cresciuti rispettivamente del 2,1% e del 3,1%. I dati forniti da Asobancaria e FCA mostrano che i crediti complessivamente in Colombia hanno registrato un aumento del 4,3% a dicembre 2021.

Tutti questi debiti hanno avuto un buon rapporto di rimborso, con il settore finanziario che ha emesso 205,8 miliardi di pesos in questi prestiti. Cosa garantisce la firma? dati di credito Da questi, a livelli superiori a quelli raggiunti prima della pandemia.

Queste domande sono state presentate principalmente da persone di età compresa tra i 36 ei 45 anni, ma la crescita dei giovani tra i 18 ei 21 anni è stata notevole, mostrando un’enorme crescita del 97% dei crediti.

Gli strati 1, 2 e 3 sono stati i più richiesti. Inoltre, le cifre mostrano che i microprestiti che vanno da meno di 500.000 a 1.500.000 pesos sono i più richiesti. come quello, I colombiani hanno scelto di pagare rate più alte per ottenere un periodo di rimborso più breve.

Cundinamarca È il dipartimento che ha richiesto il maggior numero di crediti, e risulta nel verbale che ha effettuato più di 11 milioni di operazioni, con un tasso dell’11,4%, seguono. Boyaka e il Santander Con il 9,1% di superficie caraibico del 7,5%, Orinoquia E il Amazon del 7,2%. Anche le aperture di conti di risparmio hanno registrato una crescita del 69,9%. Finora nel 2021 sono stati raggiunti un totale di 15,2 milioni.

Il capo di Asobancaria, Hernando Gómez raccomandava di avere debiti sani, tra i quali ci sono i seguenti:

sopportare l’onere finanziario inferiore al 40%; Rivolgiti sempre agli istituti di credito ufficiali per evitare i rischi degli istituti di credito come il “goccia a goccia”; Scopri e confronta le diverse opzioni presenti sul mercato per scegliere quella più adatta a te; E tieni il passo con i tuoi obblighi per evitare problemi causati da default.

Altri analisti raccomandano agli utenti di pensarci due volte prima di decidere di acquistare un prestito o una carta di credito se hanno davvero bisogno del prestito o della carta.

