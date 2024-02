La nuova Porsche Taycan registra circa 600 chilometri di autonomia reale

Durante i primi test con la precedente serie Taycan tra Los Angeles e San Diego, Porsche È stato dimostrato che la nuova generazione di questa vettura elettrica ha un'autonomia di circa 600 chilometri.

particolarmente, La Taycan ha dimostrato la sua capacità di percorrere lunghe distanze, registrando un'autonomia fino a 587 kmSi tratta del 16% in più rispetto all'autonomia di 505 km offerta dall'attuale modello dotato di batteria ad alta capacità.

Per dimostrare che si trattava di una normale guida su strada, è stato condotto un test di autonomia in condizioni quotidiane. Dodici rappresentanti dei media internazionali hanno guidato quattro Taycan per tre giorni sulla Interstate 405 e 5 tra le città di Los Angeles e San Diego, nel sud della California.

Là, Le squadre hanno guidato alla velocità massima consentita sulle autostrade interstatali, ovvero 75 miglia all'ora, che equivalgono a 120 chilometri all'ora.. Naturalmente tutte e quattro le auto di prova erano dotate della batteria più potente.

Oltre all'autonomia impressionante, si ricarica in meno di 20 minuti

Dopo aver completato il tour, le auto sono state caricate sulla Electrify America Charger a Torrance/Los Angeles. A questo punto la Taycan ha mostrato anche un altro vantaggio, poiché con oltre 300 kilowatt di potenza di ricarica è stata in grado di caricare più volte dal 10 all’80% in meno di 20 minuti.

Questi risultati sono considerati molto positivi per Porsche, che vuole rafforzare la propria posizione come punto di riferimento nel settore delle auto elettriche di lusso e sportive. La Taycan deve affrontare una concorrenza sempre più forte, con offerte come la Lotus EMiyaOppure Polestar 5, Zeekr 001 FR o Tesla Model S, anch'essa ad alte prestazioni e con un'autonomia di oltre 600 km.

per questa ragione, La Taycan doveva offrire qualcosa di più oltre alla potenza e al design, e sembra esserci riuscita grazie alla sua vera indipendenzaIl che potrebbe essere un sollievo per coloro che esitano ad acquistare un’auto elettrica a causa del problema della guida autonoma.

Il futuro elettrico di Porsche

Questa Taycan, la prima auto elettrica di Porsche, non è l'ultima. Il marchio prevede di lanciare una Macan elettrica, che condividerà la stessa batteria da 95 kWh della Taycan, che può raggiungere 613 chilometri di autonomia.

Tornando in tema Taycan, Porsche dovrebbe proporre anche la versione Turbo GT, la versione più estrema, con tre motori, più di 1.000 cavalli e un aspetto più aggressivo. Attraverso questi modelli, Porsche vuole dimostrare che la mobilità elettrica non è in conflitto con sportività, lusso ed emozione.

Porsche ha prodotto circa 150.000 esemplari della Taycan dall'inizio della produzione. I mercati individuali più grandi per questo modello attualmente sono Stati Uniti, Regno Unito, Germania e Cina.