“Anche le luci sono paralizzanti.”

Se ti sei mai chiesto qual è il modo migliore per misurare la potenza pura e l'accelerazione di un'auto, le corse in rettilineo sono la risposta. Questo tipo di competizione offre un modo semplice ed emozionante per vedere quale macchina può battere l'altra in una gara breve.

Ma cosa succede quando la concorrenza si inclina troppo da una parte? Quando la differenza tra i concorrenti è piccola, significa che esiste un chiaro divario tecnologico e prestazionale tra i partecipanti. Questo è quello che è successo con la Ford Mustang e la Tesla.

Un risultato umiliante per Tesla

In un video caricato dall'utente xlarios1K e diventato virale su TikTok, si è aperta una discussione sulle auto dopo che una Mustang vantava più potenza di una Tesla. Secondo gli utenti di TikTok, alla Mustang non è stata resa giustizia, poiché è stata “drogata fino alle luci”.

Secondo il feedback degli utenti, la Mustang non solo ha beneficiato di modifiche al motore, alle sospensioni e all'asse anteriore, ma anche i suoi pneumatici sono stati modificati per massimizzare le prestazioni in pista. Questa precisa configurazione indica che la vettura è stata perfezionata con il preciso obiettivo di dominare le gare brevi e non dare alcuna scelta alla rivale.

Mentre altri hanno riconosciuto che gli aggiustamenti sono stati un grande vantaggio, hanno anche elogiato i riflessi del guidatore della Mustang per aver lasciato l'auto in tempo. C’è però chi ritiene che gareggiando su una distanza più lunga il risultato avrebbe potuto essere diverso. Sottolineano che sebbene la Mustang vinca nell'accelerazione iniziale, le prestazioni della Tesla avrebbero potuto essere migliori su una gara più lunga.